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झुंझुनूं में बढ़ते अपराध पर मचा हड़कंप! पुलिस बैठक में उठीं ये बड़ी मांगें

झुंझुनूं के सूरजगढ़ थाना परिसर में चिड़ावा डीएसपी विकास धींधवाल की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक आयोजित हुई. बैठक में तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए जागरूकता अभियान और साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना पर चर्चा हुई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jul 20, 2026, 04:31 PM|Updated: Jul 20, 2026, 04:31 PM
झुंझुनूं में बढ़ते अपराध पर मचा हड़कंप! पुलिस बैठक में उठीं ये बड़ी मांगें
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ थाना परिसर में सीएलजी की बैठक का आयोजन चिड़ावा डीएसपी विकास धींधवाल की अध्यक्षता में हुआ. बैठक में थाना क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा और पुलिस-जनता के बेहतर समन्वय को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक में सदस्यों ने तेज रफ्तार वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाने और ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने की मांग उठाई. महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने तथा सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीवन ज्योति रक्षा समिति की निःशुल्क एंबुलेंस सेवा को पुलिस का पूर्ण सहयोग देने का सुझाव भी दिया गया.

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विशेष साइबर हेल्प डेस्क

साइबर अपराधों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई. सदस्यों ने साइबर फ्रॉड, यूपीआई ठगी और लोन ऐप से होने वाली धोखाधड़ी के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान चलाने और थाने में विशेष साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने का सुझाव रखा.

सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे

बैठक में मोबाइल चोरी, बाइक चोरी और घरेलू चोरी की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई, अवैध जुआ, शराब एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती, हरी लकड़ी की तस्करी, अवैध शराब कारोबार और काली फिल्म लगी वाहनों के खिलाफ नियमित अभियान चलाने की भी मांग की गई. इसके अलावा शहर में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान, घरडू चौराहे से गांधी चौक तक अवैध पार्किंग हटाने तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराने जैसे सुझाव भी सामने आए.

थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बैठक में प्राप्त सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि उठाए गए सभी मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक कदम जल्द उठाए जाएंगे. बैठक में प्राचार्य डॉ. रवि शर्मा, राजेंद्र सैन, कृष्ण सैनी, संतोष कुमावत, अशोक जांगिड़, सजन वर्मा, धर्मपाल गांधी, किढवाना सरपंच रामचंद्र झाझड़िया, पूर्व सरपंच वीर सिंह खरड़िया, पूर्व सरपंच राजकरण भड़िया सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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