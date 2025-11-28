Zee Rajasthan
झुंझुनूं चिड़ावा में चोरी का वार: दोस्त बनकर लूटे 30 लाख के जेवरात, युवती समेत तीन पर FIR

Rajasthan Crime News: चिड़ावा थाना क्षेत्र में दोस्त बनकर एक शातिर गिरोह ने घर में घुसकर तिजोरी से 30 लाख के जेवरात चुरा लिए. पीड़ित ने एक युवती सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

Published: Nov 28, 2025, 10:34 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 10:34 PM IST

झुंझुनूं चिड़ावा में चोरी का वार: दोस्त बनकर लूटे 30 लाख के जेवरात, युवती समेत तीन पर FIR

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में दो युवकों द्वारा एक नाबालिग से दोस्ती कर उसी के घर में लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 11, विश्वकर्मा मंदिर के पास रहने वाले आरिफ खान लीलगर पुत्र सलीम खान ने पुलिस थाना चिड़ावा में दी गई शिकायत में बताया कि विक्रांत ओर विशाल नाम के दो युवकों ने उसके नाबालिग पुत्र रेहान से लगभग एक महीने पहले दोस्ती की, दोनों युवक दोस्ती के बहाने उसके घर पर आने जाने लगे.

शिकायत के अनुसार 8 नवंबर को दोनों युवक एक अन्य युवती नव्या के साथ आरिफ के घर पर आए. उस समय घर पर आरिफ की बीवी रूबीना ओर रेहान ही थे. रुबीना को नव्या अपने साथ पड़ोस में ही सूट सिलवाने के लिए ले गई जबकि विक्रांत ओर विशाल ने रेहान को धमका कर तिजोरी की चाबियां मांगी. शिकायत के अनुसार दोनों ने स्कूल के बाहर पिटाई करने की धमकी दी. डर के मारे रेहान ने दोनों को तिजोरी की चाबी सौंप दी.

शुक्रवार 28 नवम्बर को परिवार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए घरवालों द्वारा जेवरातों को सम्हाला गया. जब घर के कमरों की अलमारी में बनी तिजोरियों में रखे गहनों के डिब्बे खोलकर देखा तो घरवालों के होश उड़ गए.

घर के दो कमरों में बनी अलमारियों में रखे गहनों के डिब्बे खाली थे. चोरों ने सिर्फ नकली गहने ही वहां छोड़े और गलसरी, गलपटिया, 4 सोने का चूड़ा, मंगलसूत्र, 2 सोने के कड़े, सोने के टॉप्स, मांग टीका सहित लगभग 30 लाख रुपए कीमत के आभूषण पार कर दिए. पीड़ित परिवार द्वारा चिड़ावा थाने में मामला दर्ज कराया गया है जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

