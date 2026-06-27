/झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

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Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं शहर के नागरपुरा मोहल्ले में शनिवार को दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी. आरोप है कि एक अज्ञात युवक घर में घुसा.
महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसके गले से सोने की चेन और कुछ नकदी लेकर फरार हो गया. घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. जानकारी के अनुसार, कारूंडिया रोड स्थित नागरपुरा मोहल्ले में रहने वाली दीपाली शुक्ला शनिवार को घर की छत पर बने अपने कमरे में साफ-सफाई कर रही थी. इसी दौरान एक अज्ञात युवक छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ. पीड़िता के अनुसार, युवक ने उन्हें कोई नशीला पदार्थ सुंघाया, जिससे वह बेहोश हो गईं. इसके बाद युवक उनके गले से सोने की चेन और घर में रखी कुछ नकदी लेकर फरार हो गया.
मोहल्लेवासियों में मचा हड़कंप
कुछ देर बाद जब दीपाली को होश आया तो वह नीचे पहुंचीं और अपनी सास उषा को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिवार के लोगों और आसपास के मोहल्लेवासियों में हड़कंप मच गया. घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से एक युवक क्षेत्र में घूमते हुए और घरों की ओर संदिग्ध नजरों से देखते हुए दिखाई दे रहा था. इसी आधार पर लोगों ने शाह मार्केट के पीछे रहने वाले एक युवक पर संदेह जताया.
नशीला पदार्थ सुंघाए जाने की आशंका
पूछताछ के बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. उधर, घटना के बाद दीपाली शुक्ला की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों के अनुसार, वह बार-बार बेहोश हो रही है, जिससे नशीला पदार्थ सुंघाए जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि इसकी पुष्टि चिकित्सकीय जांच और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है और घटना के हर पहलू की जांच में जुटी है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना की वास्तविकता सामने आ सकें. दिनदहाड़े घर में घुसकर हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग की है.
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