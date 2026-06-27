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झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

झुंझुनूं में एक संदिग्ध वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी. आरोप है कि एक अज्ञात युवक छत के रास्ते घर में घुसा और महिला को कथित तौर पर कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया. महिला के बेहोश होने के बाद आरोपी उसके गले से सोने की चेन और घर में रखी कुछ नकदी लेकर फरार हो गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 27, 2026, 05:25 PM|Updated: Jun 27, 2026, 05:25 PM
झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं शहर के नागरपुरा मोहल्ले में शनिवार को दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी. आरोप है कि एक अज्ञात युवक घर में घुसा.

महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसके गले से सोने की चेन और कुछ नकदी लेकर फरार हो गया. घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

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फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. जानकारी के अनुसार, कारूंडिया रोड स्थित नागरपुरा मोहल्ले में रहने वाली दीपाली शुक्ला शनिवार को घर की छत पर बने अपने कमरे में साफ-सफाई कर रही थी. इसी दौरान एक अज्ञात युवक छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ. पीड़िता के अनुसार, युवक ने उन्हें कोई नशीला पदार्थ सुंघाया, जिससे वह बेहोश हो गईं. इसके बाद युवक उनके गले से सोने की चेन और घर में रखी कुछ नकदी लेकर फरार हो गया.

मोहल्लेवासियों में मचा हड़कंप

कुछ देर बाद जब दीपाली को होश आया तो वह नीचे पहुंचीं और अपनी सास उषा को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिवार के लोगों और आसपास के मोहल्लेवासियों में हड़कंप मच गया. घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से एक युवक क्षेत्र में घूमते हुए और घरों की ओर संदिग्ध नजरों से देखते हुए दिखाई दे रहा था. इसी आधार पर लोगों ने शाह मार्केट के पीछे रहने वाले एक युवक पर संदेह जताया.

नशीला पदार्थ सुंघाए जाने की आशंका

पूछताछ के बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. उधर, घटना के बाद दीपाली शुक्ला की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों के अनुसार, वह बार-बार बेहोश हो रही है, जिससे नशीला पदार्थ सुंघाए जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि इसकी पुष्टि चिकित्सकीय जांच और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है और घटना के हर पहलू की जांच में जुटी है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना की वास्तविकता सामने आ सकें. दिनदहाड़े घर में घुसकर हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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