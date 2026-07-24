/झुंझुनूं ट्रायल रूम केस में एक और गिरफ्तारी, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप, डिलीट वीडियो की होगी FSL जांच

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के चिड़ावा से बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के बहुचर्चित ट्रायल रूम वीडियो कांड में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. मुख्य आरोपी शाहरूख शेख की जमानत राजस्थान हाईकोर्ट से दो बार खारिज होने के बाद अब पुलिस ने उसके चचेरे बड़े भाई अजरूद्दीन शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है.



सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में सामने आया है कि ट्रायल रूम में बनाए गए महिलाओं के वीडियो शाहरूख अपने बड़े भाई अजरूद्दीन पुत्र चिरागुद्दीन शेख को व्हाट्सएप पर भेजता था. सूत्रों के अनुसार जांच में अब तक यह सामने आया है कि मई और जून माह के दौरान शाहरूख ने ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही करीब तीन से चार युवतियों एवं महिलाओं के वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किए. जो पुलिस को शाहरूख के मोबाइल में मिले है.

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पुलिस को मिले प्रारंभिक साक्ष्यों के अनुसार इनमें से कुछ वीडियो बाद में व्हाट्सएप के जरिए अजरूद्दीन को भेजे गए थे. मुख्य आरोपी शाहरूख पहले से न्यायिक अभिरक्षा में है और उसकी जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट से दो बार खारिज हो चुकी है. अब पुलिस ने नए सिरे से कार्रवाई करते हुए अजरूद्दीन को गिरफ्तार किया है.

उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा. जहां पुलिस उसके रिमांड की मांग कर सकती है. सूत्रों के अनुसार पुलिस अब अजरूद्दीन के मोबाइल की भी जांच करेगी. यह पता लगाया जाएगा कि उसे मिले वीडियो किसी तीसरे व्यक्ति को भेजे गए थे या उनका किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया गया. इसी उद्देश्य से शाहरूख के मोबाइल को पहले ही एफएसएल भेजा गया है.

ताकि डिलीट किए गए वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का पता लगाया जा सके. पुलिस की जांच अभी भी जारी है. जांच अधिकारी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि शाहरूख यह हरकत कब से कर रहा था और क्या बरामद वीडियो के अलावा भी अन्य रिकॉर्डिंग की गई थीं. जो एफएसएल जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा. सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बरामद वीडियो में दिखाई देने वाली महिलाओं की पहचान करने का भी प्रयास किया है. लेकिन अब तक कोई पीड़िता औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है.



अब गिरफ्तार अजरूद्दीन कस्बे में किराना की दुकान संचालित करता है. बताया जा रहा है कि वह अक्सर परिवार की गारमेंट्स दुकान पर भी आता-जाता था. घटना का खुलासा होने के समय भी वह दुकान पर मौजूद था. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है और लोगों की निगाहें पुलिस की आगे की जांच और संभावित नई कार्रवाई पर टिकी हैं. आपको बता दें कि पिछले महीने एक महिला ने ट्रायल रूम में वीडियो बनाते हुए शाहरूख को पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया था.



विजुअल लॉग शीट

— 1 मिनट 18 सैकंड के 01 विजुअल में फाइल शॉट है पुलिस कार्रवाई के और शॉप के

— 6 सैकंड के 02 विजुअल में दोनों आरोपी भाई दिख रहे है, यह घटना वाले दिन का है

— 10 सैकंड के 03 विजुअल में अब गिरफ्तार आरोपी भाई अजहरूद्दीन शेख है

— 5 सैकंड के 04 विजुअल में पूर्व में गिरफ्तार मुख्य आरोपी शाहरूख है

— 2 मिनट 04 सैकंड के 05 विजुअल में घटना के दिन पहुंची पुलिस और पीड़ित के द्वारा बनाया गया वीडियो है.

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