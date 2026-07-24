Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं ट्रायल रूम केस में एक और गिरफ्तारी, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप, डिलीट वीडियो की होगी FSL जांच

झुंझुनूं ट्रायल रूम केस में एक और गिरफ्तारी, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप, डिलीट वीडियो की होगी FSL जांच

Chirawa Trial Room Case: झुंझुनूं के चिड़ावा ट्रायल रूम कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरुख के बड़े भाई अजरूद्दीन शेख को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ट्रायल रूम में बनाए गए वीडियो उसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाते थे. पुलिस अब डिलीट किए गए वीडियो की एफएसएल जांच भी कराएगी. अजरूद्दीन को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 24, 2026, 11:27 AM|Updated: Jul 24, 2026, 11:27 AM
झुंझुनूं ट्रायल रूम केस में एक और गिरफ्तारी, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप, डिलीट वीडियो की होगी FSL जांच
Image Credit: Chirawa Trial Room Case

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के चिड़ावा से बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के बहुचर्चित ट्रायल रूम वीडियो कांड में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. मुख्य आरोपी शाहरूख शेख की जमानत राजस्थान हाईकोर्ट से दो बार खारिज होने के बाद अब पुलिस ने उसके चचेरे बड़े भाई अजरूद्दीन शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है.


सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में सामने आया है कि ट्रायल रूम में बनाए गए महिलाओं के वीडियो शाहरूख अपने बड़े भाई अजरूद्दीन पुत्र चिरागुद्दीन शेख को व्हाट्सएप पर भेजता था. सूत्रों के अनुसार जांच में अब तक यह सामने आया है कि मई और जून माह के दौरान शाहरूख ने ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही करीब तीन से चार युवतियों एवं महिलाओं के वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किए. जो पुलिस को शाहरूख के मोबाइल में मिले है.

Add Zee News as a Preferred Source


पुलिस को मिले प्रारंभिक साक्ष्यों के अनुसार इनमें से कुछ वीडियो बाद में व्हाट्सएप के जरिए अजरूद्दीन को भेजे गए थे. मुख्य आरोपी शाहरूख पहले से न्यायिक अभिरक्षा में है और उसकी जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट से दो बार खारिज हो चुकी है. अब पुलिस ने नए सिरे से कार्रवाई करते हुए अजरूद्दीन को गिरफ्तार किया है.

उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा. जहां पुलिस उसके रिमांड की मांग कर सकती है. सूत्रों के अनुसार पुलिस अब अजरूद्दीन के मोबाइल की भी जांच करेगी. यह पता लगाया जाएगा कि उसे मिले वीडियो किसी तीसरे व्यक्ति को भेजे गए थे या उनका किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया गया. इसी उद्देश्य से शाहरूख के मोबाइल को पहले ही एफएसएल भेजा गया है.

ताकि डिलीट किए गए वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का पता लगाया जा सके. पुलिस की जांच अभी भी जारी है. जांच अधिकारी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि शाहरूख यह हरकत कब से कर रहा था और क्या बरामद वीडियो के अलावा भी अन्य रिकॉर्डिंग की गई थीं. जो एफएसएल जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा. सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बरामद वीडियो में दिखाई देने वाली महिलाओं की पहचान करने का भी प्रयास किया है. लेकिन अब तक कोई पीड़िता औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है.


अब गिरफ्तार अजरूद्दीन कस्बे में किराना की दुकान संचालित करता है. बताया जा रहा है कि वह अक्सर परिवार की गारमेंट्स दुकान पर भी आता-जाता था. घटना का खुलासा होने के समय भी वह दुकान पर मौजूद था. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है और लोगों की निगाहें पुलिस की आगे की जांच और संभावित नई कार्रवाई पर टिकी हैं. आपको बता दें कि पिछले महीने एक महिला ने ट्रायल रूम में वीडियो बनाते हुए शाहरूख को पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया था.


विजुअल लॉग शीट

— 1 मिनट 18 सैकंड के 01 विजुअल में फाइल शॉट है पुलिस कार्रवाई के और शॉप के
— 6 सैकंड के 02 विजुअल में दोनों आरोपी भाई दिख रहे है, यह घटना वाले दिन का है

— 10 सैकंड के 03 विजुअल में अब गिरफ्तार आरोपी भाई अजहरूद्दीन शेख है
— 5 सैकंड के 04 विजुअल में पूर्व में गिरफ्तार मुख्य आरोपी शाहरूख है

— 2 मिनट 04 सैकंड के 05 विजुअल में घटना के दिन पहुंची पुलिस और पीड़ित के द्वारा बनाया गया वीडियो है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ट्रेंडिंग न्यूज़

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

जयपुर में छात्र प्रदर्शन के दौरान बवाल, चाकू लेकर पहुंचे युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

RPSC का मेगा भर्ती धमाका! 5 महीने में 8 बड़ी परीक्षाएं, 8 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका

23 जुलाई का राजस्थान मौसम अपडेट, जयपुर समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

बाथरूम करने की बात पर चली तलवार, मां और भाई के सामने युवक की हत्या, उदयपुर के गोगुंदा में सनसनी

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर पूरे राजस्थान में जश्न, देखें वीडियो

राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

कौन हैं नरेश पाल गंगवार? जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी, Education Department में अहम पोस्टिंग

28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

प्रतापगढ़ के निजी स्कूलों में मचा बवाल, सरकार के नए ऐप पर संचालकों का बड़ा विरोध

डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 16 जिले, बाड़मेर, जालोर समेत इन शहरों में IMD ने जारी किया अलर्ट

पहले ऑनलाइन मंगवाई रस्सी, फिर बुक की टैक्सी... जयपुर में चालक की हत्या का खुलासा

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

PM मोदी के वीडियो संदेश पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें

198 दिनों बाद टूटा अनशन, जैसलमेर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन खत्म, MLA ने पिलाया जूस

मकराना में बारिश का कहर! एक साथ ढहीं दर्जनों मार्बल खदानें, सड़क भी जमीन में समाई

राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

TAGS:
Rajasthan News
rajasthan crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं ट्रायल रूम केस में एक और गिरफ्तारी, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप, डिलीट वीडियो की होगी FSL जांच
Rajasthan News
2
Bharatpur news
3
Jaipur News
4
Jaipur News
5
Alwar news