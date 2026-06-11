/झुंझुनूं ट्रायल रूम वीडियो मामले आरोपी को भेजा गया जेल, पिता ने की बेटे की निंदा

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Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे को झकझोर देने वाले ट्रायल रूम वीडियो कांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया. महिलाओं की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के आरोप में गिरफ्तार दुकान मालिक के बेटे शाहरुख शेख को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.
चिड़ावा न्यायालय के अभियोजन अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि आरोपी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे 23 जून 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए. गौरतलब है कि 6 जून को चिड़ावा की पुरानी तहसील स्थित जमजम कलेक्शन शोरूम के ट्रायल रूम में महिलाओं की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने का मामला सामने आया था.
घटना का खुलासा होते ही कस्बे में भारी आक्रोश फैल गया था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकान मालिक के बेटे शाह रुख शेख को गिरफ्तार कर लिया था. मामले के बीच आरोपी के पिता शेर मोहम्मद शेख का एक वीडियो भी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में वह अपने बेटे के कृत्य की खुलकर निंदा करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका परिवार पिछले करीब 80 वर्षों से चिड़ावा में व्यापार कर रहा है और समाज के साथ जुड़ा हुआ है.
बेटे ने जो किया है, वह गलत है और उसका समर्थन नहीं किया जा सकता. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका परिवार आरोपी के साथ नहीं बल्कि चिड़ावा के आमजन के साथ खड़ा है. शेर मोहम्मद ने यह भी कहा कि कानून अपना काम करेगा और यदि उनका बेटा दोषी है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. घटना के बाद से संबंधित दुकान भी लगातार बंद है.
हालांकि आरोपी के जेल भेजे जाने के बावजूद शहर में लोगों का आक्रोश पूरी तरह शांत नहीं हुआ है. विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से लगातार प्रदर्शन और विरोध दर्ज कराया जा रहा है. कई संगठनों ने आरोपी की सार्वजनिक परेड कराने, दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई करने और मामले में सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाने की मांग भी दोहराई है. कस्बे में इस घटना को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और लोगों की निगाहें अब आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.
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