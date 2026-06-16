/16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत का मामला, न्याय दिलाने के लिए झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

Jhunjhunu News: जयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर झुंझुनूं में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर न्याय की मांग उठाई. वैश्य सेना के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा इकाई और अग्रवाल समाज समिति झुंझुनूं के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वंशिका की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और परिजनों द्वारा लगातार न्याय की मांग किए जाने के बावजूद अब तक मामले में संतोषजनक कार्रवाई सामने नहीं आई है.

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उन्होंने कहा कि यदि समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा. इसके बाद संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की. ज्ञापन में कहा गया कि घटना की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी जैसे सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से करवाई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सकें.

साथ ही घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की भी मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में कहा कि मामले में नामजद और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने कहा कि वंशिका के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए समाज एकजुट है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि समाज की बेटियों की सुरक्षा और न्याय का प्रश्न है. यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में गलत संदेश जाएगा. उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की.

प्रदर्शन में वैश्य सेना के प्रदेश मंत्री राजेश अग्रवाल, जिलाध्यक्ष एडवोकेट नरेश परसरामपुरिया, जिला मंत्री सीए पवन कुमार केडिया, जिला मंत्री अशोक केडिया, संगठन मंत्री प्रदीप पाटोदिया, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष श्यामसुंदर जालान नूआं, युवा जिलाध्यक्ष सीए लोकेश अग्रवाल, अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष गणेश हलवाई चिड़ावावाला, चंद्रप्रकाश जालान, अभिषेक मुरारका, हितेश केजड़ीवाल, रघुनाथप्रसाद पोद्दार, नितिन नारनौली, रोहिताश्व बंसल, राजेश ढेढिया, सीए जिम्मी मोदी, गोपालकृष्ण गुप्ता सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे.