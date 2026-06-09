/Jhunjhunu: 18 महीने से गंदे पानी में समस्या से ग्रामीण परेशान, सड़क पर पत्थर डालकर लगाया जाम किया प्रदर्शन

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के टमकोर के ग्रामीणों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने टमकोर बस स्टैंड स्थित मुख्य सड़क पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई.

ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कल तक जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो गांव के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 18 महीनों से सड़क किनारे का नाला जाम पड़ा हुआ है, जिसके कारण गंदा पानी मुख्य सड़क पर जमा रहता है.

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इससे आमजन का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. खासकर स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. जिस सड़क को ग्रामीणों ने बंद किया है, वह जाबासर होते हुए मलसीसर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. लगभग 15 गांवों के लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है. सड़क बंद होने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा.

ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिले. समस्या जस की तस बनी हुई है. लगातार उपेक्षा से नाराज होकर अब ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता चुना है.

दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर गंदा पानी भरा रहने से पिछले डेढ़ साल से उनका व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. गर्मी में बदबू और बरसात में बढ़ते जल भराव ने हालात और भी खराब कर दिए हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि झुंझुनूं से आने वाली बसें भी गांव के बस स्टैंड तक नहीं पहुंच पा रही हैं. यात्रियों को काफी दूर पैदल चलकर बसों तक पहुंचना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष परेशानी होती है. प्रशासन की लगातार अनदेखी के कारण ग्रामीणों को मजबूर होकर सड़क जाम करनी पड़ी. यदि अब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.

सड़क जाम की सूचना पर पहुंचे सहायक विकास अधिकारी विमल जांगिड़ ने ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश की और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अब वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर काम देखना चाहते हैं.

