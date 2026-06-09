Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /Jhunjhunu: 18 महीने से गंदे पानी में समस्या से ग्रामीण परेशान, सड़क पर पत्थर डालकर लगाया जाम किया प्रदर्शन

Jhunjhunu: 18 महीने से गंदे पानी में समस्या से ग्रामीण परेशान, सड़क पर पत्थर डालकर लगाया जाम किया प्रदर्शन

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के टमकोर गांव में बीते करीब 18 महीनों से जल निकासी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूटा. आक्रोशित लोगों ने टमकोर बस स्टैंड स्थित मुख्य सड़क पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 09, 2026, 03:49 PM|Updated: Jun 09, 2026, 03:49 PM
Jhunjhunu: 18 महीने से गंदे पानी में समस्या से ग्रामीण परेशान, सड़क पर पत्थर डालकर लगाया जाम किया प्रदर्शन
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के टमकोर के ग्रामीणों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने टमकोर बस स्टैंड स्थित मुख्य सड़क पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई.

ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कल तक जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो गांव के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 18 महीनों से सड़क किनारे का नाला जाम पड़ा हुआ है, जिसके कारण गंदा पानी मुख्य सड़क पर जमा रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे आमजन का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. खासकर स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. जिस सड़क को ग्रामीणों ने बंद किया है, वह जाबासर होते हुए मलसीसर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. लगभग 15 गांवों के लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है. सड़क बंद होने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा.

ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिले. समस्या जस की तस बनी हुई है. लगातार उपेक्षा से नाराज होकर अब ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता चुना है.

दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर गंदा पानी भरा रहने से पिछले डेढ़ साल से उनका व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. गर्मी में बदबू और बरसात में बढ़ते जल भराव ने हालात और भी खराब कर दिए हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि झुंझुनूं से आने वाली बसें भी गांव के बस स्टैंड तक नहीं पहुंच पा रही हैं. यात्रियों को काफी दूर पैदल चलकर बसों तक पहुंचना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष परेशानी होती है. प्रशासन की लगातार अनदेखी के कारण ग्रामीणों को मजबूर होकर सड़क जाम करनी पड़ी. यदि अब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.

सड़क जाम की सूचना पर पहुंचे सहायक विकास अधिकारी विमल जांगिड़ ने ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश की और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अब वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर काम देखना चाहते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जयपुर के खो नागोरियान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 4 की मौत, 4 घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

स्मार्ट मीटर बदलने गए कर्मचारी का तोड़ डाला हाथ, सीकर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

REET Mains 2026 Result OUT: REET मेन्स 2026 लेवल-1 रिजल्ट घोषित, यहां जानें स्कोरकार्ड से लेकर कट-ऑफ की पूरी डिटेल

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Jhunjhunu news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर ! राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश
Rajasthan News
2
Rajasthan News
3
Jhalawar News
4
Pratapgarh news
5
CM Bhajan Lal Sharma