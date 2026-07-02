/Jhunjhunu: प्रदर्शन के बीच प्लांट गेट पर बेहोश हुई मृतक की पत्नी, मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गोठड़ा स्थित श्री सीमेंट प्लांट के बाहर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद ग्रामीणों का विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी है.

गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण प्लांट के मुख्य गेट के बाहर एकत्र हुए और मृतक आश्रित को मुआवजा और सड़क सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं ने प्लांट परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया.

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इस दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा. विरोध-प्रदर्शन के बीच मृतक की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और वह प्लांट के मुख्य गेट के सामने बेहोश हो गईं. मौके पर मौजूद महिलाओं ने उन्हें संभाला. ग्रामीणों और कंपनी प्रबंधन के बीच हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई हैं.

मृतक परिवार को उचित मुआवजे की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मृतक परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा और फैक्ट्री गेट के पास स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जाएंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. जानकारी के अनुसार, टोडपुरा की ढाणी निवासी ओमप्रकाश पुत्र जवाहरलाल धींवा की गुरुवार शाम ट्रेलर की टक्कर से मौत हो गई थी. हादसा श्री सीमेंट प्लांट के मुख्य गेट के पास हुआ था. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.

ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट के बाहर भारी वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे लगातार हादसों का खतरा बना रहता है. स्थिति को देखते हुए श्री सीमेंट प्लांट के मुख्य गेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है.



ये था मामला

बता दें कि टोडपुरा की ढाणी के रहने वाले ओमप्रकाश पुत्र जवाहरलाल धींवा बाइक से टोडपुरा से नवलगढ़ की ओर जा रहे थे. इसी दौरान गोठड़ा स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य गेट के पास फैक्ट्री में एंट्री कर रहे एक ट्रॉले ने उनकी बाइक को टक्कर मारी.

वहीं, इस हादसे में ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस की मदद से राजकीय जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. किसान की मौत की खबर गांव पहुंचते ही लोगों में भारी नाराजगी फैल गई और अगले ही दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर लोग जमा हो गए.

