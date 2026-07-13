Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /बुडाना स्कूल विवाद में ग्रामीणों का आक्रोश, छेड़छाड़ के आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच की मांग

बुडाना स्कूल विवाद में ग्रामीणों का आक्रोश, छेड़छाड़ के आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच की मांग

Budana School Controversy: झुंझुनूं के बुडाना स्थित स्वतंत्रता सेनानी बालाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता और प्रधानाचार्य पर लगे आरोपों के विरोध में ग्रामीण सामने आए हैं. ग्रामीणों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. मामले को लेकर सोमवार सुबह 8 बजे स्कूल के बाहर सर्वसमाज की सभा और धरने का ऐलान किया गया है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jul 13, 2026, 09:21 AM|Updated: Jul 13, 2026, 09:21 AM
बुडाना स्कूल विवाद में ग्रामीणों का आक्रोश, छेड़छाड़ के आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच की मांग
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बुडाना स्थित स्वतंत्रता सेनानी बालाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है. विद्यालय के व्याख्याता सत्यनारायण और प्रधानाचार्य सुशील के खिलाफ लगाए गए आरोपों के विरोध में ग्रामीण, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य सामने आए हैं. ग्रामीणों ने कथित छेड़छाड़ के आरोपों को निराधार और तथ्यहीन बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. इस संबंध में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य को ज्ञापन सौंपा.

व्याख्याता और प्रधानाचार्य के समर्थन में उतरे ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के व्याख्याता सत्यनारायण और प्रधानाचार्य सुशील के खिलाफ की गई शिकायत तथ्यों पर आधारित नहीं है. ज्ञापन में दावा किया गया कि शिकायत के जरिए विद्यालय और गांव की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है. ग्रामीणों, अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच कराई जाए. उनका कहना है कि जांच के बाद जो भी सच्चाई सामने आए, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source


छात्राओं और अभिभावकों ने आरोपों से किया इनकार
ग्रामीणों ने ज्ञापन में दावा किया कि जिन छात्राओं के नाम से शिकायत दर्ज कराई गई है, उनमें से कई छात्राएं विद्यालय में अध्ययनरत ही नहीं हैं. वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों ने भी कथित छेड़छाड़ की घटना से इनकार किया है. ग्रामीणों के अनुसार छात्राओं और अभिभावकों ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को गलत बताया है. इसी आधार पर ग्रामीण पूरे मामले में सवाल उठा रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. हालांकि आरोपों की वास्तविकता जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी.


'झूठी शिकायत से स्कूल और गांव की छवि खराब'
ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतकर्ता ने विद्यालय, प्रधानाचार्य, शिक्षकों, विद्यार्थियों और पूरे गांव की छवि खराब करने का प्रयास किया है. उनका कहना है कि बिना ठोस तथ्यों के लगाए गए आरोपों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ है. ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि विवाद के कारण शिक्षकों का मनोबल गिरा है और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है. उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द जांच पूरी कराने और वास्तविक तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की.


5 जुलाई को व्याख्याता को किया गया था APO
बताया जा रहा है कि शिकायत के आधार पर शिक्षा विभाग ने 5 जुलाई को व्याख्याता सत्यनारायण को एपीओ कर दिया था. इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी. जांच समिति 7 जुलाई को विद्यालय पहुंची और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की. जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को भेज दी है. अब ग्रामीणों और विद्यालय से जुड़े लोगों की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली विभागीय कार्रवाई पर टिकी हुई है.


स्कूल परिसर में हुई ग्रामीणों और अभिभावकों की बैठक
मामला सामने आने के बाद विद्यालय परिसर में अभिभावकों, स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों और ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और पूरे विवाद पर चर्चा की गई. बैठक में सर्वसम्मति से कथित झूठी शिकायत की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच कराने का प्रस्ताव पारित किया गया. ग्रामीणों ने कहा कि जांच में किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए.


सोमवार सुबह स्कूल के बाहर धरना और सभा
ग्रामीणों ने मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है. बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार सुबह 8 बजे विद्यालय के बाहर सर्वसमाज की ओर से सभा और धरना आयोजित किया जाएगा. इस दौरान ग्रामीण अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखेंगे. ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मुख्य मांग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच है. उनका कहना है कि जांच के जरिए सच्चाई सामने लाई जाए और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. वहीं झूठी शिकायत की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

अजमेर के बाजार में फर्जी नोट खपाने की साजिश नाकाम, नकली नोट छापने की मशीन बरामद, युवक गिरफ्तार

राजस्थान में भीषण गर्मी का टॉर्चर शुरू! फीका पड़ा मानसून, पढ़ें अगले 7 दिनों का वेदर अपडेट

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान

Gold Silver Price Today: जयपुर में अचानक बढ़े सोने के दाम, चांदी के भाव सुनकर बदल जाएगा आपका शॉपिंग प्लान!

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से शैतान की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

जोधपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, जबरदस्त टक्कर से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, 5 की मौत

अकेले शुरू हुई सफाई मुहिम से बदली झील की तस्वीर, 40 दिनों में जन-आंदोलन बना पर्यावरण मिशन

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! प्रमोशन से लेकर ग्रेच्युटी तक लिए गए बड़े फैसले

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बूढ़ा पुष्कर में अनोखी पूजा, हवन-यज्ञ कर भगवान इंद्रदेव से मांगी झमाझम बारिश

सीकर में ANTF की दो बड़ी छापेमारी, 157.597 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

झुंझुनूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

राजस्थान में एक सप्ताह तक कमजोर रहेगा मानसून, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

ब्यावर के खेत में जानवर घुसने के विवाद ने ली युवक की जान, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

SMS अस्पताल ने रचा कीर्तिमान, 2000 MICS सर्जरी करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल

Dungarpur News: एनीकट में डूबने से 4 भाई-बहनों की हुई मौत, घर में पसरा मातम

बूटाटी धाम मंदिर समिति पर 22.74 करोड़ रुपये के गबन का आरोप, अध्यक्ष बोले- कोई गबन नहीं किया

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

राजस्थान में 13 जुलाई से थमेंगे ट्रकों के पहिए! 10 हजार ट्रक बंद रहने का दावा, बढ़ सकती है महंगाई

Deedwana: NSP हैक कर करोड़ों की छात्रवृत्ति डकारने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, पूछा- हाई सिक्योरिटी जेलों में कैसे पहुंच रहे मोबाइल और कैमरे ?

नीट पेपर लीक पर कोटा में गरजे सचिन पायलट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

TAGS:
jhunjhunu news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बुडाना स्कूल विवाद में ग्रामीणों का आक्रोश, छेड़छाड़ के आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच की मांग
jhunjhunu news
2
road accident
3
jaisalmer news
4
jaipur news
5
Rajsthan News