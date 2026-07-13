/बुडाना स्कूल विवाद में ग्रामीणों का आक्रोश, छेड़छाड़ के आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच की मांग

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बुडाना स्थित स्वतंत्रता सेनानी बालाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है. विद्यालय के व्याख्याता सत्यनारायण और प्रधानाचार्य सुशील के खिलाफ लगाए गए आरोपों के विरोध में ग्रामीण, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य सामने आए हैं. ग्रामीणों ने कथित छेड़छाड़ के आरोपों को निराधार और तथ्यहीन बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. इस संबंध में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य को ज्ञापन सौंपा.

व्याख्याता और प्रधानाचार्य के समर्थन में उतरे ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के व्याख्याता सत्यनारायण और प्रधानाचार्य सुशील के खिलाफ की गई शिकायत तथ्यों पर आधारित नहीं है. ज्ञापन में दावा किया गया कि शिकायत के जरिए विद्यालय और गांव की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है. ग्रामीणों, अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच कराई जाए. उनका कहना है कि जांच के बाद जो भी सच्चाई सामने आए, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए.

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छात्राओं और अभिभावकों ने आरोपों से किया इनकार

ग्रामीणों ने ज्ञापन में दावा किया कि जिन छात्राओं के नाम से शिकायत दर्ज कराई गई है, उनमें से कई छात्राएं विद्यालय में अध्ययनरत ही नहीं हैं. वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों ने भी कथित छेड़छाड़ की घटना से इनकार किया है. ग्रामीणों के अनुसार छात्राओं और अभिभावकों ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को गलत बताया है. इसी आधार पर ग्रामीण पूरे मामले में सवाल उठा रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. हालांकि आरोपों की वास्तविकता जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी.



'झूठी शिकायत से स्कूल और गांव की छवि खराब'

ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतकर्ता ने विद्यालय, प्रधानाचार्य, शिक्षकों, विद्यार्थियों और पूरे गांव की छवि खराब करने का प्रयास किया है. उनका कहना है कि बिना ठोस तथ्यों के लगाए गए आरोपों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ है. ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि विवाद के कारण शिक्षकों का मनोबल गिरा है और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है. उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द जांच पूरी कराने और वास्तविक तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की.



5 जुलाई को व्याख्याता को किया गया था APO

बताया जा रहा है कि शिकायत के आधार पर शिक्षा विभाग ने 5 जुलाई को व्याख्याता सत्यनारायण को एपीओ कर दिया था. इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी. जांच समिति 7 जुलाई को विद्यालय पहुंची और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की. जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को भेज दी है. अब ग्रामीणों और विद्यालय से जुड़े लोगों की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली विभागीय कार्रवाई पर टिकी हुई है.



स्कूल परिसर में हुई ग्रामीणों और अभिभावकों की बैठक

मामला सामने आने के बाद विद्यालय परिसर में अभिभावकों, स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों और ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और पूरे विवाद पर चर्चा की गई. बैठक में सर्वसम्मति से कथित झूठी शिकायत की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच कराने का प्रस्ताव पारित किया गया. ग्रामीणों ने कहा कि जांच में किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए.



सोमवार सुबह स्कूल के बाहर धरना और सभा

ग्रामीणों ने मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है. बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार सुबह 8 बजे विद्यालय के बाहर सर्वसमाज की ओर से सभा और धरना आयोजित किया जाएगा. इस दौरान ग्रामीण अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखेंगे. ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मुख्य मांग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच है. उनका कहना है कि जांच के जरिए सच्चाई सामने लाई जाए और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. वहीं झूठी शिकायत की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है.

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