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झुंझुनूं में धूलभरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट

Jhunjhunu Weather:  झुंझुनूं जिले में मौसम ने करवट ले ली है. जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने झुंझुनूं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 16, 2026, 02:05 PM|Updated: Jun 16, 2026, 02:05 PM
झुंझुनूं में धूलभरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट
Image Credit: Jhunjhunu Weather

Jhunjhunu Weather: राजस्थान के झुंझुनूं जिला मुख्यालय सहित जिलेभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.

मौसम विभाग ने झुंझुनूं जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आगामी घंटों में भी बारिश और गर्जना की संभावना जताई है. इससे पहले मंगलवार सुबह मौसम विभाग की ओर से जारी दो अलग-अलग चेतावनियों में झुंझुनूं को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया था. इस दौरान जिले के कई क्षेत्रों में तेज गर्जना के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई.

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तेज धूलभरी आंधी के साथ छाया अंधेरा
बादलों की आवाज और बारिश के कारण मौसम पूरी तरह बदल गया तथा तापमान में गिरावट महसूस की गई. वहीं, बीते दिन सोमवार दोपहर को भी जिले में मौसम ने अचानक करवट ली थी. तेज धूलभरी आंधी के चलते दिन में ही अंधेरे जैसे हालात बन गए थे.

लोगों को मिली गर्मी से राहत
हालांकि बाद में कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली. लगातार बदल रहे मौसम और बारिश के चलते जिले में गर्मी का असर काफी कम हुआ है.

बीते दिन भी मौसम रहा खुशनुमा
सोमवार को भी दिन भर ठंडी हवाएं चलने और रुक-रुककर बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना रहा. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली कड़कने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

आगामी तीन घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
इधर, मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटे के लिए चेतावनी देते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू तथा कोटपूतली बहरोड़ जिलों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

वहीं, बीकानेर, सीकर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, खैरथल-तिजारा और धौलपुर जिलों में कहीं-कहीं वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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