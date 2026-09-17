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Jhunjhunu Weather: झुंझुनूं में अचानक बदला मौसम का मिजाज, 2 घंटे हुई झमाझम बारिश

झुंझुनूं के नवलगढ़ क्षेत्र में गुरुवार शाम करीब दो घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई. खेतों में कटाई के बाद खुले में पड़ी बाजरे की फसल के भीगने और खराब होने की आशंका से किसान चिंतित हैं. हालांकि बारिश से तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Sep 17, 2026, 06:41 PM IST | Updated:Sep 17, 2026, 06:43 PM IST
Jhunjhunu Weather: झुंझुनूं में अचानक बदला मौसम का मिजाज, 2 घंटे हुई झमाझम बारिश
Image Credit: Jhunjhunu Weather

Jhunjhunu Weather: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ और आसपास के क्षेत्र में गुरुवार शाम को लगातार करीब दो घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है. अचानक हुई तेज बारिश के कारण खेतों में कटाई के बाद पड़ी बाजरे की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है. बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है और किसानों के चेहरों पर निराशा साफ नजर आ रही है.

कटाई के बाद खेत में पड़ी बाजरे की फसल पर बारिश का खतरा
इन दिनों खेतों में बाजरे की फसल की कटाई का काम चल रहा है. कई किसानों ने कटाई के बाद बाजरे की फसल को खेतों में ही रखा हुआ था. ऐसे में अचानक हुई तेज बारिश से फसल के भीगने और खराब होने की आशंका है. किसानों को अब बारिश थमने और फसल को जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की चिंता सताने लगी है. बारिश और दिनभर बादलवाही के चलते मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला.

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7 डिग्री गिरा तापमान, नवलगढ़ में दो घंटे हुई तेज बारिश
गर्मी से परेशान लोगों को तापमान में गिरावट के कारण राहत मिली है. गुरुवार को पिलानी स्थित केंद्र पर दिन का तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, बुधवार को दिन का तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था. यानी एक ही दिन में दिन के तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. दिनभर आसमान में बादल छाए रहने के बाद शाम को नवलगढ़ क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हो गई. करीब दो घंटे से जारी बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में भी पानी जमा होने की स्थिति बन गई.

झुंझुनूं में बूंदाबांदी
वहीं, झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर भी हल्की बूंदाबांदी हुई. यहां दिनभर काले बादल छाए रहे. मौसम में बदलाव के बावजूद जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में अभी अच्छी बारिश का इंतजार है. गर्मी से राहत के लिए लोग अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं. हालांकि किसानों के लिए इस समय बारिश दोहरी चिंता लेकर आई है, क्योंकि कटाई के बाद खेतों में पड़ी बाजरे की फसल बारिश की चपेट में आ गई है.

मौसम बदला तो बढ़ी किसानों की चिंता
मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खुले में पड़ी बाजरे की फसल यदि लंबे समय तक बारिश में भीगती है तो उसके खराब होने की आशंका है. किसान अब बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि फसल को जल्द से जल्द सुरक्षित किया जा सकें. नवलगढ़ क्षेत्र में हुई इस बारिश से जहां तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं, खेतों में पड़ी बाजरे की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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