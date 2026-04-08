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झुंझुनूं में मौसम का कहर! ओलावृष्टि से खेत तबाह, मिनटों में बर्बाद फसलें देख रो पड़े किसान

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचा दी. तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से नवलगढ़ और गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के कई गांवों में गेहूं, चना और प्याज की फसलें बर्बाद हो गईं. बड़े आकार के ओलों ने मिनटों में खेतों को नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है. प्रभावित किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर जल्द मुआवजा देने की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshok kumar sharma
Published:Apr 08, 2026, 10:16 AM IST | Updated:Apr 08, 2026, 10:16 AM IST

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झुंझुनूं में मौसम का कहर! ओलावृष्टि से खेत तबाह, मिनटों में बर्बाद फसलें देख रो पड़े किसान

Jhunjhunu News: जिले में मंगलवार शाम अचानक बदले मौसम ने किसानों पर कहर बरपा दिया. खासकर नवलगढ़ और गुड़ा गौड़जी क्षेत्र में तेज आंधी, गरज-चमक, बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने कुछ ही मिनटों में खेतों का मंजर पूरी तरह बदल दिया. जहां कुछ समय पहले तक फसलें लहलहा रही थीं, वहीं देखते ही देखते खेतों में सफेद ओलों की मोटी परत बिछ गई और खड़ी फसलें जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गईं.

गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के पोसाणा, खीवांसर, बजावा और छऊ गांवों में देर रात करीब 11 बजे ओलावृष्टि ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया. वहीं नवलगढ़ क्षेत्र के देवीपुरा बणी, टोंकछिलरी, खिरोड़, मोहनबाड़ी, बावड़ा, गढ़वालों की ढाणी, मिरखावालों की ढाणी, गुर्जरों की ढाणी, सेवानीगर और अंबेडकर नगर सहित कई गांवों में भी व्यापक तबाही देखने को मिली. ग्रामीण इलाकों में हर तरफ नुकसान के दृश्य नजर आए.

फसलों को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया
स्थानीय लोगों के अनुसार कई स्थानों पर गिरे ओले बेर के आकार से भी बड़े थे, जिससे फसलों को भारी क्षति हुई. तेज हवाओं और बारिश के साथ गिरे इन ओलों ने खेतों में खड़ी प्याज, गेहूं और चने की फसलों को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया. कई खेतों में फसलें टूटकर बिखर गईं, जबकि कुछ स्थानों पर पानी भर जाने से स्थिति और भी खराब हो गई.

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क्या कहना है किसानों का
किसानों का कहना है कि इस ओलावृष्टि ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. जिन खेतों में फसल कटाई के करीब थी, वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. खेतों में गिरी फसल अब दोबारा उपयोग के लायक नहीं बची है, जिससे आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है.

इस प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों ने प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजा देने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर खराबे की रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके.

गेहूं और जौ की गुणवत्ता प्रभावित
कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने भी माना है कि इस बारिश और ओलावृष्टि का असर सिर्फ उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि फसलों की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा. खासकर गेहूं और जौ की गुणवत्ता प्रभावित होने से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है, एक ओर उत्पादन में कमी और दूसरी ओर बाजार में कम कीमत मिलने की आशंका.

फिलहाल प्रशासन की ओर से नुकसान के आंकलन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. किसानों की नजर अब सरकारी मदद और मुआवजे पर टिकी हुई है. लगातार बदलते मौसम के कारण इस तरह की घटनाएं किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं.

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