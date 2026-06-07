/झुंझुनूं के चिड़ावा में हुई तूफानी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने बदला मौसम का मिजाज

Jhunjhunu Weather: गर्मी से जूझ रहे झुंझुनूं जिले को रविवार दोपहर बाद मौसम ने राहत दी लेकिन यह राहत कई जगह आफत भी बनकर आई. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेज अंधड़, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि हुई.

चिड़ावा शहर में तेज हवा के कारण एक मकान की छत पर लगा टीन शेड उखड़कर पड़ोसी के घर की छत पर जा गिरा. गनिमत रही कि उस समय छतों पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना चिड़ावा के वार्ड नंबर 18 स्थित झुंझुनूंवाला अतिथि भवन के पीछे की है. तेज हवा के झोंकों ने एक मकान की छत पर लगे टीन शेड को उखाड़ दिया, जो उड़कर पड़ोसी के मकान की छत पर जा गिरा.

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हादसे में दोनों परिवारों को आर्थिक नुकसान हुआ. हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. रविवार को दिन भर गर्मी का असर बना रहा और जिले का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 39.8 डिग्री सेल्सियस था. वहीं, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिन 25.8 डिग्री सेल्सियस था.

तेज हवाओं के साथ छाए बादल

तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ बादल छा गए. चिड़ावा में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. जिले के अन्य कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई. मौसम बदलने के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई और लंबे समय बाद लोगों ने सुहाने मौसम का आनंद लिया.

मौसम विभाग ने भी मौसम में बदलाव को देखते हुए पहले दोपहर बाद झुंझुनूं जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जिसे बाद में बढ़ाकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया. विभाग ने तेज अंधड़, बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना जताई थी हालांकि बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत पहुंचाई, लेकिन तेज अंधड़ ने कई स्थानों पर नुकसान भी पहुंचाया. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की अपील की है.

2-3 दिन तक जारी रह सकती है आंधी-बारिश

मौसम विभाग के मुतबाकि, राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के असर से कुछ भागों में आंधी-बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिन तक जारी रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश हो सकती है.

पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 8 से 11 जून के दौरान कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री

दर्ज किया जा सकता है और कहीं-कहीं हीटवेव चल सकती है.