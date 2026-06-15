Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं में अचानक बदला मौसम, चली धूलभरी आंधी, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

झुंझुनूं में अचानक बदला मौसम, चली धूलभरी आंधी, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

झुंझुनूं जिले में दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और बिसाऊ समेत कई इलाकों में धूलभरी आंधी चलने लगी. मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई है.
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 15, 2026, 03:31 PM|Updated: Jun 15, 2026, 03:32 PM
झुंझुनूं में अचानक बदला मौसम, चली धूलभरी आंधी, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सोमवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. सुबह जहां तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं दोपहर होते-होते आसमान में बादल छा गए और कई इलाकों में तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया.

बिसाऊ क्षेत्र में अचानक चली धूलभरी आंधी से जनजीवन प्रभावित हो गया. सड़कों पर धूल का गुबार छा गया और वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग द्वारा झुंझुनूं जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश
विभाग ने जिले में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. बिसाऊ क्षेत्र में दोपहर बाद तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन धूलभरी आंधी से बाजारों और मुख्य मार्गों पर आवाजाही प्रभावित रही.

कई जगह लोगों को दुकानों और घरों में शरण लेनी पड़ी. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके चलते झुंझुनूं सहित शेखावाटी क्षेत्र में अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश और तेज गर्जना की संभावना बनी हुई है.

प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने और बिजली चमकने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

श्रीगंगानगर में भी सुबह बदला मौसम का मिजाज
इधर, श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में अल सुबह से बदला मौसमआसमान पर काले बादलों की घनी घटा छा गई है और तापमान में साकेत गिरावट दर्ज की जा रही है.

ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा, जिससे मौसम सुहावना हो गया. बीते दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी था. वहीं, मौसम विभाग ने बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है.

तेज तूफान और बारिश ने मचाई तबाही
वहीं, सरदारशहर क्षेत्र में रविवार रात्रि को आए तेज तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई. देर रात अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश ने आमजन का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया.

तूफान की गति इतनी तेज थी कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, वहीं, अनेक जगहों पर विद्युत पोल भी धराशायी हो गए. इसके चलते कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई.

यह भी पढ़ें:नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती था आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

एक सबूत दिखा दो... गहलोत पर जमकर बरसे शेखावत, सरकार गिराने के आरोपों को दी खुली चुनौती

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

NEET Re Exam पर CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, अफवाह फैलाने वालों-संदिग्धों पर हो सख्त एक्शन, कलेक्टर-SP खुद करें केंद्रों का निरीक्षण

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत! खौफनाक मंजर देख मची चीख-पुकार

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल

Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

Jodhpur: इंस्टाग्राम की एक रील ने युवक को लगा दिया लाखों का चूना! पढ़ें पूरा मामला

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में निकली पदयात्रा, गुढ़ा बोले- नहीं होने देंगे नाम परिवर्तन

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

Rajasthan News: रींगस में आवारा कुत्ते ने मचाई दहशत, बच्चों-बुजुर्गों को बनाया निशाना, 10 घायल

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

Sikar: हिंगलाज माता मंदिर से गायब हुआ 5 साल का मासूम, तीसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग ने मचाई अफरा-तफरी, उदयपुर में भीषण लपटों से लाखों का माल खाक

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जारी होते ही राजस्थान के सर्राफा बाजार में आया तूफान, जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट भाव

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

TAGS:
Jhunjhunu News
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं में अचानक बदला मौसम, चली धूलभरी आंधी, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
Jhunjhunu News
2
Rajasthan News
3
Rajasthan crime
4
pratapgarh news
5
Karauli News