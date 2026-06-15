/झुंझुनूं में अचानक बदला मौसम, चली धूलभरी आंधी, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सोमवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. सुबह जहां तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं दोपहर होते-होते आसमान में बादल छा गए और कई इलाकों में तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया.

बिसाऊ क्षेत्र में अचानक चली धूलभरी आंधी से जनजीवन प्रभावित हो गया. सड़कों पर धूल का गुबार छा गया और वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग द्वारा झुंझुनूं जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश

विभाग ने जिले में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. बिसाऊ क्षेत्र में दोपहर बाद तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन धूलभरी आंधी से बाजारों और मुख्य मार्गों पर आवाजाही प्रभावित रही.

कई जगह लोगों को दुकानों और घरों में शरण लेनी पड़ी. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके चलते झुंझुनूं सहित शेखावाटी क्षेत्र में अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश और तेज गर्जना की संभावना बनी हुई है.

प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने और बिजली चमकने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

श्रीगंगानगर में भी सुबह बदला मौसम का मिजाज

इधर, श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में अल सुबह से बदला मौसमआसमान पर काले बादलों की घनी घटा छा गई है और तापमान में साकेत गिरावट दर्ज की जा रही है.

ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा, जिससे मौसम सुहावना हो गया. बीते दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी था. वहीं, मौसम विभाग ने बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है.

तेज तूफान और बारिश ने मचाई तबाही

वहीं, सरदारशहर क्षेत्र में रविवार रात्रि को आए तेज तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई. देर रात अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश ने आमजन का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया.