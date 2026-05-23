/झुंझुनूं में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तीखी धूप और उमस के बीच अचानक बरसीं राहत की बूंदें, पढ़ें वेदर अपडेट

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Rajasthan Weather Update: झुंझुनूं के नवलगढ़ और दुर्जनपुरा ग्रामीण इलाकों में शनिवार दोपहर को अचानक मौसम बदल गया. भीषण गर्मी और उमस के बीच हुई इस अचानक बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्रामीणों को लू से बड़ी राहत मिली.
Jhunjhunu Weather Update: शेखावाटी अंचल में पिछले कई दिनों से जारी रिकॉर्डतोड़ गर्मी और तीखी उमस के बीच शनिवार को मौसम ने अचानक एक गजब का यू-टर्न लिया. झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ उपखंड के ग्रामीण इलाकों में दोपहर को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज धूप के बीच झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया.
इस अचानक हुई प्री-मानसून की बारिश से न केवल पारे में भारी गिरावट आई है, बल्कि चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों (लू) से बेहाल ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है.
सुबह से जारी था धूप-छांव का खेल, दोपहर में बदला नजारा
नवलगढ़ के दुर्जनपुरा और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही लगी हुई थी. सुबह के वक्त बादलों के बीच से रह-रहकर निकल रही तेज धूप के कारण हवा थम गई थी, जिससे वातावरण में उमस का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था. दोपहर होते-होते आसमान में घने काले बादल छा गए और धूलभरी ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुहारें गिरनी शुरू हो गईं. देखते ही देखते ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे सड़कों और खेतों में पानी बह निकला.
तापमान में गिरावट, वातावरण में घुली ठंडक
पिछले कई दिनों से नवलगढ़ और झुंझुनूं का तापमान लगातार 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, जिससे दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था. इस अचानक हुई बारिश ने मौसम का रुख पूरी तरह पलट दिया है. बारिश के बाद न केवल आसमान साफ और सुहावना हो गया, बल्कि ठंडी हवाएं चलने से वातावरण में एक सुखद ठंडक घुल गई.भीषण नौतपा की आहट के बीच हुई इस राहत की बारिश का लुत्फ उठाने के लिए बच्चे और युवा घरों से बाहर निकल आए. इस बारिश से फसलों और पशु-पक्षियों को भी भीषण तपन से बड़ी राहत मिली है.
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