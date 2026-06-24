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झुंझुनूं में दर्दनाक हादसा, 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में निर्माणाधीन दुकान की छत पर काम कर रहे रतन नायक की 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई. करंट लगने के बाद वह 16 फीट नीचे नाले में गिर गए. घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 24, 2026, 10:19 AM|Updated: Jun 24, 2026, 10:19 AM
झुंझुनूं में दर्दनाक हादसा, 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे युवक की 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसा अणगासर रोड क्षेत्र में हुआ, जहां युवक मिस्त्री का काम कर रहा था. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया.

करंट लगते ही हुआ जोरदार धमाका

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मिली जानकारी के अनुसार रतन नायक एक निर्माणाधीन दुकान की छत पर काम कर रहे थे. इसी दौरान दुकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करंट लगते ही जोरदार धमाका हुआ. धमाके की ताकत इतनी अधिक थी कि रतन नायक करीब 16 फीट नीचे गली में बने नाले में जा गिरे.

लोगों ने बचाने का किया प्रयास

धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद रतन नायक को नाले से बाहर निकाला. हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया

पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को झुंझुनूं के राजकीय बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और समाज के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. घटना से परिवार और परिचितों में शोक की लहर फैल गई.

मुआवजे की मांग को लेकर धरना

हादसे के बाद परिजन और समाज के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया. आरएलपी नेता राजेंद्र फौजी ने बताया कि रतन नायक अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है. उन्होंने सरकार से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और एक करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान करने की मांग की.

बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप

राजेंद्र फौजी ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि दुकान मालिक ने पहले भी कई बार संबंधित जेईएन को बिजली लाइन हटाने या उसे सुरक्षित करने के लिए मौखिक रूप से अवगत कराया था, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने संबंधित जेईएन और लाइनमैन को तत्काल निलंबित करने की मांग भी उठाई है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. हादसे के कारणों और सामने आए आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने निर्माण स्थलों के पास से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली लाइनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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