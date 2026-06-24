/झुंझुनूं में दर्दनाक हादसा, 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे युवक की 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसा अणगासर रोड क्षेत्र में हुआ, जहां युवक मिस्त्री का काम कर रहा था. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया.

करंट लगते ही हुआ जोरदार धमाका

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मिली जानकारी के अनुसार रतन नायक एक निर्माणाधीन दुकान की छत पर काम कर रहे थे. इसी दौरान दुकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करंट लगते ही जोरदार धमाका हुआ. धमाके की ताकत इतनी अधिक थी कि रतन नायक करीब 16 फीट नीचे गली में बने नाले में जा गिरे.

लोगों ने बचाने का किया प्रयास

धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद रतन नायक को नाले से बाहर निकाला. हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया

पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को झुंझुनूं के राजकीय बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और समाज के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. घटना से परिवार और परिचितों में शोक की लहर फैल गई.

मुआवजे की मांग को लेकर धरना

हादसे के बाद परिजन और समाज के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया. आरएलपी नेता राजेंद्र फौजी ने बताया कि रतन नायक अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है. उन्होंने सरकार से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और एक करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान करने की मांग की.

बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप

राजेंद्र फौजी ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि दुकान मालिक ने पहले भी कई बार संबंधित जेईएन को बिजली लाइन हटाने या उसे सुरक्षित करने के लिए मौखिक रूप से अवगत कराया था, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने संबंधित जेईएन और लाइनमैन को तत्काल निलंबित करने की मांग भी उठाई है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. हादसे के कारणों और सामने आए आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने निर्माण स्थलों के पास से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली लाइनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.