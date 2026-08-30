/'पैसे चाहिए तो रोड नंबर 2 आओ...' बुलावा देकर युवक पर कर दिया जानलेवा हमला, हालत गंभीर!

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Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर में रुपयों के लेन-देन को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि रुपये देने के बहाने बुलाए गए युवक पर पांच लोगों ने हमला कर दिया. इस दौरान लोहे की चेन से मारपीट किए जाने का आरोप है. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही बेहोश हो गया. बाद में उसे उपचार के लिए राजकीय बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है.
बकाया रुपये मांगने पर बुलाया
पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, मुबारिक उर्फ सेठी का अकरम पुत्र मुमताज के साथ काफी समय से रुपयों का लेन-देन चल रहा था. मुबारिक के अनुसार, उसने अपने बकाया रुपयों को लेकर अकरम से संपर्क किया और पैसे देने के लिए कहा.
आरोप है कि इसके बाद अकरम ने रुपये देने के बहाने मुबारिक को शहर के दो नंबर रोड पर बुलाया. मुबारिक बाइक लेकर बताए गए स्थान पर पहुंचा. वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे.
पहुंचते ही लोहे की चेन से हमला
पीड़ित के अनुसार, जैसे ही वह बताए गए स्थान पर पहुंचा, उस पर लोहे की चेन से हमला कर दिया गया. आरोप है कि इसके बाद अकरम सहित करीब पांच लोगों ने उसके साथ मारपीट की. अचानक हुए हमले के कारण मुबारिक गंभीर रूप से घायल हो गया.
मारपीट के दौरान चोट लगने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए राजकीय बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया.
अस्पताल में चल रहा इलाज
राजकीय बीडीके अस्पताल में घायल मुबारिक का उपचार जारी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हुई और मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई. पीड़ित की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
मामले की जांच के दौरान पुलिस अब घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटा रही है. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना के संबंध में जरूरी जानकारी मिल सके.
पुलिस आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है. फिलहाल मामले में जांच जारी है और पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.
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