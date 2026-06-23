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झुंझुनूं में वॉलीबॉल खेलकर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला, मची अफरा-तफरी

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के पिपली चौक पर आपसी विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल युवक को बीडीके अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया. आरोपी को उसके परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जांच जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 23, 2026, 11:08 AM|Updated: Jun 23, 2026, 11:08 AM
झुंझुनूं में वॉलीबॉल खेलकर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला, मची अफरा-तफरी
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में आपसी विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वॉलीबॉल खेलकर लौट रहे युवक पर हमला

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जानकारी के अनुसार झुंझुनूं शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मलसीसर रोड स्थित पिपली चौक पर यह घटना हुई. आबिद उर्फ फैसल अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलकर घर लौट रहा था. इसी दौरान उसके ही मोहल्ले का रहने वाला जासिम कुरैशी पीछे से दौड़ता हुआ आया और अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया.

ताबड़तोड़ वार से गंभीर रूप से घायल

बताया जा रहा है कि आरोपी ने फैसल पर लगातार कई बार चाकू से वार किए. अचानक हुए हमले से युवक संभल नहीं पाया और गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक की मदद की और उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.

बीडीके अस्पताल से जयपुर किया रेफर

घायल युवक को पहले झुंझुनूं के राजकीय बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. हालांकि उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया. फिलहाल युवक का उपचार जयपुर में जारी है.

आरोपी को परिजनों ने पुलिस को सौंपा

वारदात के बाद आरोपी के परिजनों ने भी जिम्मेदारी दिखाते हुए आरोपी जासिम कुरैशी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.

पहले से चल रहा था विवाद

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घायल युवक और आरोपी दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं. दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. जानकारी के अनुसार तीन से चार दिन पहले भी आरोपी ने घायल युवक को धमकी दी थी. माना जा रहा है कि इसी विवाद के चलते यह हमला किया गया.

पुलिस जांच में जुटी

घायल युवक के बड़े भाई ने कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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