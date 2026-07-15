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झुंझुनूं में 6 थानों को छोड़कर सभी थानों में अब कमान नए चेहरों के पास

Jhunjhunu News : झुंझुनू पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ और 26 में से 19 थानों के प्रभारी बदले; दिये गये हैं. सदर थाना प्रभारी बिमला बुडानिया ने कहा, अपराधियों पर रहेगी 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई जाएगी.

Edited byPragati PantReported bySandeep Kedia
Published: Jul 15, 2026, 02:04 PM|Updated: Jul 15, 2026, 02:04 PM
झुंझुनूं में 6 थानों को छोड़कर सभी थानों में अब कमान नए चेहरों के पास
Image Credit: बिमला बुडानिया, पुलिस निरीक्षक, सदर थानाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले में हाल ही में हुई पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची के बाद अब नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने का सिलसिला तेज हो गया है. हालांकि तबादलों के बाद भी बैक डेट में संशोधित आदेश जारी होने से पुलिस महकमे में लगातार उठापटक बनी हुई है. अब तक हुए बदलावों में जिले के 26 थानों में से 19 थानों के प्रभारी बदल चुके हैं, जबकि सात थानों में पूर्व थानाधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसी क्रम में झुंझुनूं के प्रमुख थानों में शामिल सदर थाना को नई थानाधिकारी मिल गई हैं. बुहाना थाने से स्थानांतरित होकर आईं पुलिस निरीक्षक बिमला बुडानिया ने सदर थाने का पदभार ग्रहण कर लिया. पदभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, बढ़ते अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा आमजन को त्वरित न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि अवैध शराब, नशा तस्करी और महिला अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.

महिलाओं-बुजुर्गों के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे- बिमला बुडानिया

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बिमला बुडानिया ने कहा कि पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर थाने को अधिक संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाया जाएगा. महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे और थाने में आने वाले प्रत्येक परिवादी की समस्या सुनकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा. पदभार ग्रहण के दौरान पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत करते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं. उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिमला बुडानिया बुहाना थाने की थानाधिकारी थीं, जहां उन्होंने अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया था.

सात थानों में नहीं हुआ बदलाव

तबादलों की इस बड़ी कवायद के बावजूद झुंझुनूं कोतवाली में श्रवण मील, उदयपुरवाटी में रामपाल मीणा, नवलगढ़ में अजय सिंह, खेतड़ी नगर में राकेश कुमार, सिंघाना में सुगन सिंह, महिला थाना में अभिलाषा तथा मलसीसर में डॉ. महेंद्र कुमार अपने-अपने थानों में ही बने हुए हैं.

दूसरे जिलों से आए अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

हालिया तबादलों के तहत दूसरे जिलों से स्थानांतरित होकर आए अधिकारियों को भी जिले के विभिन्न थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उमाशंकर को बिसाऊ, मुकेश कुमार को बगड़, कंचन कुमारी को धनूरी, इंद्रप्रकाश को गुढ़ागौड़जी, लक्ष्मीचंद वर्मा को चिड़ावा, अलका विश्नोई को पिलानी, सत्यवीर सिंह को बबाई, लक्ष्मीनारायण को पचेरी कलां, रामसिंह यादव को सूरजगढ़ तथा प्रेमप्रकाश को गोठड़ा थाने का प्रभारी बनाया गया है.

जिले के भीतर भी बड़े स्तर पर फेरबदल

आंतरिक तबादलों में बुहाना थाना प्रभारी बिमला बुडानिया को झुंझुनूं सदर थाना, गोठड़ा सीआई धर्मेंद्र सिंह को मंडावा, मंडावा सीआई रामनारायण चोयल को मेहाड़ा और मेहाड़ा सीआई राममनोहर को बुहाना थाने की जिम्मेदारी दी गई है. थाना कोतवाली में पदस्थापित एसआई जयप्रकाश सिंह को मुकुंदगढ़ थाने का एसएचओ बनाया गया है. पुलिस लाइन में पदस्थापित कस्तूर वर्मा को यातायात पुलिस थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा पिलानी सीआई चंद्रभान सिंह को साइबर थाना, सीआई रूपाराम को त्वरित अनुसंधान एवं निस्तारण दल तथा सूरजगढ़ सीआई रणजीत सिंह सेवदा को अपराध सहायक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय झुंझुनूं लगाया गया है. अन्य आदेशों में एसआई सरदारमल को कोतवाली झुंझुनूं, रामफूल को गाडाखेड़ा चौकी प्रभारी, मुकुंदगढ़ एसएचओ को नवलगढ़ थाने में एसआई, भींवाराम को गुढ़ागौड़जी से चिड़ावा, बाबू खां को नवलगढ़ से पिलानी, सुभाषचंद्र को पुलिस लाइन से गुढ़ागौड़जी और संतोष कुमारी को नवलगढ़ से गुढ़ागौड़जी लगाया गया है. वहीं राजकुमार को संचित निरीक्षक के स्थान पर पुलिस लाइन झुंझुनूं में लाइन ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. लगातार जारी तबादलों और नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण के बाद झुंझुनूं पुलिस महकमे में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. आने वाले दिनों में इन नई नियुक्तियों का कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर जिलेभर की नजर रहेगी.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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