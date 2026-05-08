/पानी की समस्या के लिए महिलाओं ने नवलगढ़ JEN को घेरा, खरी-खोटी सुनी, तो रो पड़ी अंतरा मीणा!

Nawalgarh JEN Antara Meena: झुंझुनूं के नवलगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ इलाके की ढाणियां पंचायत में पानी की समस्या से जूझ रही महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. मौके पर पहुंची जेईएन अंतरा मीणा की गाड़ी को ना केवल महिलाओं ने घेर लिया. बल्कि इतनी खरी खोटी सुनाई कि आखिरकार जेईएन अंतरा मीणा रो पड़ी. दरअसल, ढाणियां पंचायत में पिछले पांच-छह महीनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है.



गांव में पानी की टंकी और दो ट्यूबवेल होने के बावजूद लोगों को नियमित सप्लाई नहीं मिल रही. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का पानी शहर की ओर भेजा जा रहा है. जबकि ढाणी के लोग सुबह दो से पांच मिनट की सप्लाई पर निर्भर हैं. कई घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है और हालात इतने खराब हैं कि लोगों को टैंकर मंगवाकर गुजारा करना पड़ रहा है. कल देर शाम जब जेईएन अंतरा मीणा मौके पर पहुंचीं तो पहले से नाराज महिलाएं एकजुट होकर मौके पर पहुंच गईं. इसके बाद महिलाओं ने जेईएन को खरी- खोटी सुनाना शुरू कर दिया.

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विरोध बढ़ता देखकर जेईएन गाड़ी में जाकर बैठ गई. देखते ही देखते गाड़ी के चारों ओर महिलाओं की भीड़ जमा हो गई. किसी ने कहा, “हमारे घरों में पीने का पानी नहीं है”, तो कोई बोला, “पानी के टेंकर मंगवाने पड़ रहे है. महिलाओं की आवाज में गुस्सा भी था और कई महीनों की परेशानी भी. महिलाओं ने जेईएन को घेरते हुए कहा, “तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने दिनों से हम परेशान हैं… कोई सुनवाई नहीं हो रही.



कुछ देर तक आरोप-प्रत्यारोप और बहस चलती रही. इसी दौरान अचानक माहौल बदल गया. महिलाओं की बातें सुनते-सुनते जेईएन अंतरा मीणा की आंखों से आंसू निकल पड़े. उन्हें रोता देख कुछ पल के लिए वहां मौजूद लोग भी शांत हो गए, लेकिन महिलाओं का दर्द तब भी कम नहीं हुआ. एक महिला ने भावुक होकर कहा, “हम तो कई दिनों से रो रहे हैं, तुम तो आज ही रो रही हो. इस दौरान जेईएन फोन पर अधिकारियों को बताया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है और हाथ उठाने की कोशिश की जा रही है.



हालांकि गांव के कुछ युवकों ने बीच-बचाव करते हुए महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि कोई हाथापाई नहीं करेगा. भाजपा नेता राजेश कटेवा भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि गांव का पानी गांव के लोगों को मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं. रामनिवास सैनी ने आरोप लगाया कि ढाणियां पंचायत के लिए बने ट्यूबवेलों का पानी शहर में सप्लाई किया जा रहा है.



उन्होंने कहा कि करीब 500 परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं. “ढाणी प्यासी है और पानी शहर जा रहा है,” यह बात अब लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है. वहीं जेईएन अंतरा मीणा ने कहा कि वे एक्सईएन के निर्देश पर मौके पर पहुंची थीं. कर्मचारियों की बाइक की चाबी छीने जाने की सूचना मिली थी, उसी संबंध में वे ढाणी आई थीं. उन्होंने कहा कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया.



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