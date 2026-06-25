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झुंझुनूं में खेतड़ी की लोहे की फैक्ट्री में गैस लीक, गंभीर रूप से झुलसा मजदूर

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के खेतड़ी स्थित एक लोहे की फैक्ट्री में गैस कटर से गैस रिसाव होने पर 25 वर्षीय मजदूर पवन कुमार गंभीर रूप से झुलस गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीडीके अस्पताल झुंझुनूं रेफर किया गया. घटना के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 25, 2026, 12:34 PM|Updated: Jun 25, 2026, 12:34 PM
झुंझुनूं में खेतड़ी की लोहे की फैक्ट्री में गैस लीक, गंभीर रूप से झुलसा मजदूर
Image Credit: khetri iron factory gas leak worker seriously burnt jhunjhunuSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी क्षेत्र की ढाणी भरगड़ान स्थित एक लोहे की फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से बड़ा हादसा हो गया. फैक्ट्री में काम कर रहा एक मजदूर गैस की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अन्य कर्मचारियों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए स्थिति को संभाला और घायल को अस्पताल पहुंचाया.

गैस कटर से काम के दौरान हुआ रिसाव
जानकारी के अनुसार, घायल मजदूर की पहचान झारखंड के दरीबा निवासी 25 वर्षीय पवन कुमार पुत्र रिवा सिंह के रूप में हुई है. पवन कुमार काफी समय से ढाणी भरगड़ान स्थित लोहे की फैक्ट्री में कार्यरत था और वहीं रहकर मजदूरी कर रहा था. बताया गया है कि फैक्ट्री में लोहे की गाटर काटने का काम चल रहा था. इसी दौरान गैस कटर से अचानक गैस रिसाव हो गया. देखते ही देखते पवन कुमार इसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया.

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कर्मचारियों ने दिखाई तत्परता, आग पर पाया काबू
हादसे के समय फैक्ट्री में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति को संभालने का प्रयास किया. कर्मचारियों की सतर्कता के चलते आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया. घटना के तुरंत बाद फैक्ट्री कर्मचारियों ने घायल मजदूर को उपचार के लिए राजकीय उप जिला अस्पताल खेतड़ी पहुंचाया.

प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनूं रेफर
राजकीय उप जिला अस्पताल खेतड़ी में चिकित्सकों ने पवन कुमार का प्राथमिक उपचार किया. हालांकि शरीर के कई हिस्सों में गंभीर जलन और हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल रेफर कर दिया.


वर्तमान में घायल मजदूर का बीडीके अस्पताल में उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

मजदूरों में दहशत, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल
घटना के बाद फैक्ट्री में कार्यरत अन्य मजदूरों के बीच दहशत का माहौल देखा गया. हादसे ने औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

प्रशासन जुटा जानकारी में, जांच की संभावना
हादसे की सूचना के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. प्रारंभिक तौर पर गैस रिसाव के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही घटना की जांच कराए जाने की संभावना भी जताई जा रही है. प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि गैस रिसाव किन कारणों से हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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