बगड़ नगर पालिका में विकास कार्यों की सौगात, मदन दिलावर बोले- मगरमच्छों तक पहुंचेगी मिड-डे मील घोटाले की जांच

Rajasthan Politics: झुंझुनूं के बगड़ नगर पालिका क्षेत्र में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद सिंह राठौड़ ने सभी अतिथियों का पारंपरिक साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Jan 31, 2026, 10:08 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 10:08 PM IST

Rajasthan Politics: झुंझुनूं के बगड़ नगर पालिका क्षेत्र में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. कार्यक्रम में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और वरिष्ठ नेता मुकेश दाधीच मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद सिंह राठौड़ ने सभी अतिथियों का पारंपरिक साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया.

स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भारी भीड़ ने अतिथियों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने आक्रामक अंदाज में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान मिड-डे मील योजना में करीब 2 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ.

मदन दिलावर ने चेतावनी दी कि जांच की आंच उन मगरमच्छों तक पहुंचेगी. जिन्होंने जनता की कमाई पर डाका डाला. डोटासरा के जेल संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल गया, तो केवल सुपरविजन के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैंने न पेपर लीक में पैसे खाए और न तबादलों में पैसे खाए. भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जाल बिछ चुका है.

उन्होंने कांग्रेस सरकार को ''गूंगी और बहरी'' बताते हुए कहा कि उनके समय शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के सामने तबादलों में पैसे लेने की बात स्वीकार की थी. मदन दिलावर ने शिक्षा व्यवस्था सुधार का रोडमैप साझा करते हुए बताया कि जर्जर स्कूलों की मरम्मत और नए भवनों के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

जबकि केंद्र से 1000 करोड़ रुपये जल्द मिलेंगे. उन्होंने कहा कि 20 हजार शिक्षक पद भर चुके हैं और शेष रिक्तियों के लिए चयन बोर्ड को फाइलें भेज दी गई हैं. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

