/डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

Jhunjhunu Crime: झुंझुनूं जिले का बहुचर्चित डेनिस बावरिया अपहरण एवं हत्याकांड एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. करीब नौ माह पहले छोटी दिवाली की रात हुई इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस अब तक लगभग 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मामले का मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर मंदीप उर्फ मदिया आज भी फरार है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है, इसके बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच की गति पर सवाल उठने लगे हैं.



हाईकोर्ट से तीन आरोपियों को मिली राहत

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इसी बीच इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने तीन आरोपियों को जमानत देकर राहत प्रदान की है. न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर ने सुनवाई के बाद जितेंद्र उर्फ जोनी निवासी ढाणी चौढ़ानी परसरामपुरा, आदित्य मीणा उर्फ बुलिया निवासी हांसलसर तथा ताराचंद उर्फ टीसी पिपराली की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर उन्हें निर्धारित शर्तों के साथ रिहा करने के आदेश दिए हैं. तीनों आरोपी पिछले करीब नौ माह से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे.



बचाव पक्ष ने रखे ये तर्क

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मजहर हुसैन ने अदालत में दलील दी कि तीनों आरोपियों का नाम न तो मूल एफआईआर में दर्ज था और न ही मृतक के बयान में उनका कोई उल्लेख किया गया था. साथ ही उनके खिलाफ किसी प्रकार की विशिष्ट भूमिका भी जांच में सामने नहीं आई. बचाव पक्ष ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था. दूसरी ओर राज्य सरकार और परिवादी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपियों की रिहाई पर आपत्ति जताई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रत्येक आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 25-25 हजार रुपये के दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली.



19 अक्टूबर 2025 को हुई थी सनसनीखेज वारदात

यह मामला 19 अक्टूबर 2025 का है. आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया का अपहरण कर आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी. गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे झुंझुनूं जिले में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की थी.



मुख्य आरोपी की तलाश जारी, पुलिस पर उठ रहे सवाल

पुलिस अब तक इस मामले में करीब 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन वारदात का मुख्य आरोपी मंदीप उर्फ मदिया अब भी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित होने के बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में सफल नहीं हो सकी है. ऐसे में जहां एक ओर अन्य आरोपी अदालत से जमानत हासिल करने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्य आरोपी का लंबे समय तक फरार रहना पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. मामले की पैरवी परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मजहर हुसैन, सोनिया सैनी, वसीम अकरम, शाहीन खान और सुनील सिंगोदिया ने की. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस मुख्य आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और इस चर्चित हत्याकांड की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है.

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