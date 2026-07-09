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सस्पेंशन के 18 घंटे 27 मिनट बाद पिलानी को मिला नया CBEO, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

Jhunjhunu News: राजस्थान शिक्षा विभाग की 138 अधिकारियों की तबादला सूची में झुंझुनूं जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पिलानी की सीबीईओ सुमन को निलंबित किए जाने के महज 18 घंटे 27 मिनट बाद ही राधेश्याम जिनागल को नया सीबीईओ नियुक्त कर दिया गया. वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) समेत कई अन्य अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं. सुमन के खिलाफ वाहन किराया निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप में विभागीय कार्रवाई की गई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 09, 2026, 08:25 AM|Updated: Jul 09, 2026, 08:25 AM
सस्पेंशन के 18 घंटे 27 मिनट बाद पिलानी को मिला नया CBEO, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Education, CBEO Transfer: राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को जारी 138 शिक्षा अधिकारियों की तबादला सूची में झुंझुनूं जिले में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं. इनमें सबसे अधिक चर्चा पिलानी ब्लॉक की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) के पद को लेकर रही. विभाग ने पिलानी की सीबीईओ सुमन को निलंबित करने के महज 18 घंटे 27 मिनट बाद ही नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी. इस तेज कार्रवाई ने शिक्षा विभाग में हलचल पैदा कर दी है.


सस्पेंशन के अगले ही दिन हुई नए CBEO की नियुक्ति

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शिक्षा विभाग ने मंगलवार शाम 5 बजकर 12 मिनट पर पिलानी की सीबीईओ सुमन को निलंबित करने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद बुधवार सुबह 11 बजकर 39 मिनट पर जारी तबादला सूची में नागौर जिले के जायल में कार्यरत सीबीईओ राधेश्याम जिनागल को पिलानी का नया मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिया गया. इतनी कम अवधि में नई नियुक्ति होने को लेकर विभागीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है.


झुंझुनूं के DEO मुख्यालय का भी हुआ तबादला

तबादला सूची में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) झुंझुनूं के पद पर भी बड़ा बदलाव किया गया है. राजेश मील का स्थानांतरण सीबीईओ लूणी (जोधपुर) के पद पर किया गया है. उनकी जगह अलसीसर के सीबीईओ राजेंद्र कुमार सिंह को झुंझुनूं का नया जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) बनाया गया है. इसके अलावा उदयपुरवाटी के सीबीईओ नरेश गुप्ता को सूरजगढ़ भेजा गया है, जबकि सूरजगढ़ के सीबीईओ बसंता का तबादला सेखाला (जोधपुर) कर दिया गया है.


वाहन निविदा मामले में हुई विभागीय कार्रवाई

शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव महेंद्र कुमार खींची द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीबीईओ सुमन के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है. नियम 13(1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा.


विभागीय सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई सीबीईओ कार्यालय के लिए वाहन किराए पर लेने की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ी शिकायत के बाद की गई है. शिक्षा विभाग के पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद विभागीय जांच कराई गई, जिसके आधार पर निलंबन का फैसला लिया गया.


पहले भी हो चुकी थी कार्रवाई

यह पहला मौका नहीं है जब सुमन पर विभागीय कार्रवाई हुई हो. इससे पहले दिसंबर 2025 में भी उन्हें एपीओ (Awaiting Posting Orders) किया गया था. हालांकि जनवरी 2026 में राजस्थान विधिक सेवा अपीलीय प्राधिकरण से स्थगन आदेश मिलने के बाद उन्होंने दोबारा पिलानी सीबीईओ का कार्यभार संभाल लिया था. लेकिन अब वाहन निविदा मामले में नई शिकायत और विभागीय जांच के बाद उन्हें फिर से निलंबित कर दिया गया है.


प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने पर विभाग का जोर

शिक्षा विभाग की ओर से इतनी तेजी से नए सीबीईओ की नियुक्ति यह संकेत देती है कि विभाग प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित नहीं होने देना चाहता. अधिकारियों का मानना है कि स्कूलों और शिक्षा संबंधी योजनाओं का संचालन सुचारु रूप से जारी रहे, इसलिए रिक्त पद को तत्काल भरने का निर्णय लिया गया. झुंझुनूं जिले में हुए इन प्रशासनिक बदलावों को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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