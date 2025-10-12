9 साल से बेड़ियों में बंद है 'जोकर', परिवार ने लगाई मदद की गुहार

Zee Rajasthan
Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में सूरजगढ़ तहसील के जाखोद गांव में एक जोकर नामक व्यक्ति पिछले 9 वर्षों से मानसिक असंतुलन के चलते लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Oct 12, 2025, 07:51 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 07:51 PM IST

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सूरजगढ़ तहसील के जाखोद गांव से मानव संवेदनाओं को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, यहां जोकर नामक व्यक्ति पिछले 9 वर्षों से मानसिक असंतुलन के चलते लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है.

जोकर की पत्नी नरेश देवी ने बताया कि मजबूरी में उसे बांधकर रखना पड़ता है. क्योंकि खुला छोड़ने पर वह खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है. जोकर पहले कुएं की खुदाई का काम करता था, लेकिन करीब 9 साल पहले काम के दौरान उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था.

इलाज कराने के कई प्रयासों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ. अब उसकी पत्नी मजदूरी कर दो बेटियों की पढ़ाई और घर का खर्च चला रही है. परिवार को अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है. नरेश देवी ने प्रशासन और भामाशाहों से मदद की गुहार लगाई है, ताकि जोकर का इलाज हो सके और परिवार को जीवनयापन में सहारा मिल सके.

झुंझुनूं शहर के बीरबल मार्केट के मालिक और महिला अधिकारिता विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सैन ने रविवार सुबह मार्केट के बेसमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से चार पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें सात सूदखोरों- सुधीर, सुरेंद्र कुमार, ताराचंद, यूनुस, विजय कुमार और दो अन्य पर कर्ज चुकाने के बावजूद मानसिक प्रताड़ना और संपत्ति की रजिस्ट्री रोकने का आरोप लगाया गया.

सुरेश ने लिखा कि एक करोड़ से ज्यादा का कर्ज चुका दिया. फिर भी सूदखोरों ने ब्याज पर ब्याज जोड़कर धमकियां दे रहे हैं. शुक्रवार शाम से लापता सुरेश का शव उनके जीजा महेंद्र सैन ने बेसमेंट में देखा. कोतवाली पुलिस ने शव को बीडीके अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की शिकायत पर सातों के खिलाफ मामला दर्ज किया. सुसाइड नोट को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है.

