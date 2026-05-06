/शिमला में साधु के भेष में घर के बाहर बैठ मांगी चाय, फिर मां-बेटे को भी साथ पिलाकर घर में लगाया दरबार और फिर...

Jhunjhunu Fraud: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के शिमला गांव में साधु के भेष में आए दो ठगों ने एक परिवार को सम्मोहित कर नकदी और अनाज लूटने की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. जानकारी के अनुसार, शिमला गांव के बास मोहल्ला स्थित खानका जोहड़ क्षेत्र में जयप्रकाश का परिवार खेत में बने मकान में रह रहा है.

जयप्रकाश विदेश में काम करता है, जबकि घर पर उसकी पत्नी सरोज देवी और पुत्र सचिन मौजूद थे. सुबह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भगवा वस्त्रधारी दो व्यक्ति घर पहुंचे. उन्होंने खुद को साधु बताते हुए पहले घर के बाहर बैठकर चाय मांगी. चाय देने के बाद उन्होंने मां-बेटे को भी अपने साथ चाय पीने के लिए कहा. इसके बाद वे घर के अंदर आ गए और आंगन में ‘बाबा का दरबार’ लगाने की बात कहकर एक लाल कपड़ा और नारियल मंगवाया.

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पीड़ितों के अनुसार, इसके बाद दोनों ने उन्हें भभूति और 100 रुपये दिए और कहा कि घर में रखे गहने व नकदी लेकर आओ. उस समय वे उनके प्रभाव में इस कदर आ गए कि बिना सोचे-समझे 25 हजार रुपये नकद उन्हें दे दिए. इसके बाद ठगों ने एक कट्टा गेहूं भी मांगा, उसे भी उन्होंने दे दिया. वारदात के बाद दोनों आरोपी तुरंत मोटरसाइकिल से फरार हो गए. उनके जाने के बाद मां-बेटे को अहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है.

इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को सूचना दी. मौके पर ग्रामीण पहुंचे और आसपास तलाश की, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला. घटना की सूचना पुलिस थाना मेहाड़ा को दी गई. सूचना पर एएसआई अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. घर के बाहर और आंगन में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

