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शिमला में साधु के भेष में घर के बाहर बैठ मांगी चाय, फिर मां-बेटे को भी साथ पिलाकर घर में लगाया दरबार और फिर...

Jhunjhunu Fraud: झुंझुनूं जिले के शिमला गांव में साधु के भेष में आए दो ठगों ने एक परिवार को सम्मोहित कर नकदी और अनाज लूटने की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

Edited byAman SinghUpdated byAman Singh
Published: May 06, 2026, 03:42 PM|Updated: May 06, 2026, 03:42 PM
शिमला में साधु के भेष में घर के बाहर बैठ मांगी चाय, फिर मां-बेटे को भी साथ पिलाकर घर में लगाया दरबार और फिर...
Image Credit: Jhunjhunu Fraud

Jhunjhunu Fraud: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के शिमला गांव में साधु के भेष में आए दो ठगों ने एक परिवार को सम्मोहित कर नकदी और अनाज लूटने की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. जानकारी के अनुसार, शिमला गांव के बास मोहल्ला स्थित खानका जोहड़ क्षेत्र में जयप्रकाश का परिवार खेत में बने मकान में रह रहा है.

जयप्रकाश विदेश में काम करता है, जबकि घर पर उसकी पत्नी सरोज देवी और पुत्र सचिन मौजूद थे. सुबह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भगवा वस्त्रधारी दो व्यक्ति घर पहुंचे. उन्होंने खुद को साधु बताते हुए पहले घर के बाहर बैठकर चाय मांगी. चाय देने के बाद उन्होंने मां-बेटे को भी अपने साथ चाय पीने के लिए कहा. इसके बाद वे घर के अंदर आ गए और आंगन में ‘बाबा का दरबार’ लगाने की बात कहकर एक लाल कपड़ा और नारियल मंगवाया.

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पीड़ितों के अनुसार, इसके बाद दोनों ने उन्हें भभूति और 100 रुपये दिए और कहा कि घर में रखे गहने व नकदी लेकर आओ. उस समय वे उनके प्रभाव में इस कदर आ गए कि बिना सोचे-समझे 25 हजार रुपये नकद उन्हें दे दिए. इसके बाद ठगों ने एक कट्टा गेहूं भी मांगा, उसे भी उन्होंने दे दिया. वारदात के बाद दोनों आरोपी तुरंत मोटरसाइकिल से फरार हो गए. उनके जाने के बाद मां-बेटे को अहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है.

इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को सूचना दी. मौके पर ग्रामीण पहुंचे और आसपास तलाश की, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला. घटना की सूचना पुलिस थाना मेहाड़ा को दी गई. सूचना पर एएसआई अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. घर के बाहर और आंगन में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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