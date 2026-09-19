/गोविंदपुरा बस स्टैंड के पास अचेत मिला युवक, जयपुर में इलाज के दौरान मौत से मचा हड़कंप

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के मंडावा थाना क्षेत्र में गोविंदपुरा बस स्टैंड के पास अचेत अवस्था में मिले युवक की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई. युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मंडावा थाने पहुंचे. यहां उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

गोविंदपुरा बस स्टैंड के पास अचेत मिला था युवक

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परिजनों के अनुसार, सीकर जिले के दीनवा लाडखानी निवासी मूलचंद गोविंदपुरा बस स्टैंड के पास अचेत अवस्था में मिला था. इसके बाद उसे उपचार के लिए जयपुर ले जाया गया. जयपुर में इलाज के दौरान मूलचंद की मौत हो गई.

मूलचंद की मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में शोक का माहौल है. परिजनों का आरोप है कि मूलचंद के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी. इसके बाद उसे गोविंदपुरा बस स्टैंड के पास अचेत अवस्था में छोड़कर आरोपी वहां से चले गए.

परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

मूलचंद की मौत के बाद उसके परिजन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मंडावा थाने पहुंचे. मृतक की मां संतोष कुल्हरी, बहनों और अन्य परिजनों के साथ बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीण भी थाने पहुंचे.

ग्रामीणों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. परिजनों ने आरोप लगाया कि मूलचंद के साथ मारपीट की गई थी, इसलिए घटना की पूरी जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडावा थानाधिकारी चंद्रभान पुलिस जाब्ते के साथ गोविंदपुरा बस स्टैंड पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. इस दौरान थानाधिकारी ने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से भी बातचीत की.

पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों से मामले से जुड़ी जानकारी ली. इसके साथ ही घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच शुरू की गई है.

पांच दिन में कार्रवाई के आश्वासन के बाद शांत हुए ग्रामीण

मृतक के परिजनों और ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन के बीच पुलिस ने मामले की जांच कर पांच दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया. पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त किया.

मारपीट हुई थी या नहीं, पुलिस कर रही जांच

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मूलचंद की मौत किन परिस्थितियों में हुई. उसके साथ मारपीट हुई थी या नहीं और घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच के बाद ही मामले की पूरी स्थिति साफ हो सकेगी.