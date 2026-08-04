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निकाय-पंचायत चुनाव से पहले मंड्रेला में खत्म हुई BJP नेताओं की अनबन, एक मंच पर फिर थामा साथ

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के मंड्रेला में निकाय चुनाव से पहले भाजपा महापंचायत में वर्षों से अलग-अलग गुटों में सक्रिय नेता एक मंच पर नजर आए. राजेश दहिया की पहल पर हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी खत्म करने और भाजपा का बोर्ड बनाने के संकल्प के साथ चुनावी रणनीति तय की गई.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 04, 2026, 12:26 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 12:26 PM IST
निकाय-पंचायत चुनाव से पहले मंड्रेला में खत्म हुई BJP नेताओं की अनबन, एक मंच पर फिर थामा साथ
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: आगामी निकाय चुनावों से पहले झुंझुनूं जिले के मंड्रेला में भाजपा संगठन को मजबूत करने और लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी खत्म करने की दिशा में अहम पहल देखने को मिली. भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश दहिया की पहल पर आयोजित भाजपा महापंचायत में वर्षों से अलग-अलग गुटों में सक्रिय रहे विनोद सिंह निर्वाण और बबलू सिंह शेखावत अपनी-अपनी टीमों के साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगामी चुनाव पूरी मजबूती और समन्वय के साथ लड़ने का संकल्प लिया.

महापंचायत से पहले हुई अलग-अलग बैठकें

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महापंचायत शुरू होने से पहले राजेश दहिया ने विनोद सिंह निर्वाण और बबलू सिंह शेखावत के साथ अलग-अलग बैठक कर कार्यकर्ताओं से संवाद किया. इस दौरान संगठन के भीतर चल रहे मतभेदों को दूर करने और सभी को साथ लेकर चलने पर चर्चा हुई. इसके बाद आयोजित महापंचायत में सभी नेता और कार्यकर्ता एक मंच पर पहुंचे, जहां संगठन की मजबूती को लेकर विस्तृत मंथन किया गया.

संगठन को मजबूत बनाने पर रहा जोर

बैठक के दौरान आपसी खींचतान समाप्त करने, संगठन को मजबूत बनाने और प्रत्येक वार्ड में भाजपा को अधिक सशक्त बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. राजस्थान में निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच आयोजित इस महापंचायत को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लंबे समय से स्थानीय स्तर पर चली आ रही गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में राजेश दहिया की इस पहल को कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक कदम बताया.

बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन हित को सर्वोपरि रखते हुए मंड्रेला में भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का संकल्प भी दोहराया.

राजेश दहिया बोले, संगठन ही सबसे बड़ी ताकत

भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश दहिया ने कहा कि संगठन ही पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है और कार्यकर्ताओं की एकजुटता भाजपा की पहचान रही है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी पुराने मतभेद भुलाकर मंड्रेला में भाजपा का बोर्ड बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें. उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर भाजपा की विचारधारा और विकास कार्यों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया.

नेताओं ने दिया एकता का संदेश

विनोद सिंह निर्वाण और बबलू सिंह शेखावत ने कहा कि इस महापंचायत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मंड्रेला भाजपा पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता संगठन हित को सर्वोपरि रखते हुए आगामी नगरपालिका चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए मिलकर काम करेंगे.

दोनों नेताओं ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास, समन्वय और एकता को मजबूत करने की दिशा में नई शुरुआत है. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रत्येक वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर भाजपा के पक्ष में मजबूत माहौल तैयार किया जाएगा, जिससे आगामी निकाय चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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