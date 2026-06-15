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इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में निकली पदयात्रा, गुढ़ा बोले- नहीं होने देंगे नाम परिवर्तन

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के विरोध में 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू हुई. पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि किसी भी कीमत पर इस्लामपुर का नाम नहीं बदलने दिया जाएगा.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jun 15, 2026, 09:43 AM|Updated: Jun 15, 2026, 09:43 AM
इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में निकली पदयात्रा, गुढ़ा बोले- नहीं होने देंगे नाम परिवर्तन
Image Credit: Jhunjhunu News

Islampur Name Change: झुंझुनूं जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने के प्रस्ताव को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. इसी क्रम में सोमवार सुबह इस्लामपुर गांव से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक करीब 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू हो गई. पदयात्रा का शुभारंभ इस्लामपुर गांव स्थित अंबेडकर पार्क से किया गया.


जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होने लगे थे. नाम परिवर्तन के विरोध में निकाली जा रही इस पदयात्रा में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, आरएलपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी, सरपंच आमिन मनियार सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए. हाथों में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए ग्रामीण झुंझुनूं की ओर रवाना हुए. पदयात्रा के करीब चार घंटे बाद कलेक्ट्रेट पहुंचने की संभावना है.

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पदयात्रा शुरू होने से पहले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भाजपा सरकार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस्लामपुर गांव का नाम किसी भी सूरत में नहीं बदलने दिया जाएगा. गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान को राजस्थान ही रहने दिया जाएगा, इसे उत्तर प्रदेश नहीं बनने दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाया और अब भाजपा भी उसी राह पर चल रही है.


ग्रामीणों का कहना है कि गांव के नाम परिवर्तन का निर्णय स्थानीय लोगों की भावना के विपरीत है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. पदयात्रा पर प्रशासन और पुलिस की भी निगाहें बनी हुई है. इधर, आंदोलन के बीच आज ग्रामीणों और प्रशासन के बीच वार्ता की भी संभावना जताई जा रही है.


हालांकि आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि यदि बातचीत में कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकला तो बेमियादी धरना शुरू करने के साथ-साथ आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. फिलहाल पदयात्रा जारी है और विरोध प्रदर्शन को लेकर क्षेत्र में माहौल गरमाया हुआ है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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