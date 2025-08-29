एक सेल्फी के कारण परिवार में पसरा मातम, MBBS स्टूडेंट और जीजा की हुई मौत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में शुक्रवार सुबह पिकनिक मनाने पहुंचे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. नीमकाथाना के गांवड़ी निवासी कृष्ण कुमार (28) अपनी साली शिबू (19) और अन्य परिजनों के साथ कदमकुंड आए थे.
Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में शुक्रवार सुबह पिकनिक मनाने पहुंचे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. नीमकाथाना के गांवड़ी निवासी कृष्ण कुमार (28) अपनी साली शिबू (19) और अन्य परिजनों के साथ कदमकुंड आए थे.
शिबू, जो हाल ही में NEET पास कर नोएडा में MBBS में दाखिला ले चुकी थी. कुंड किनारे सेल्फी ले रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गई. उसे बचाने के लिए कृष्ण कुमार तुरंत कूद पड़े, लेकिन दोनों को तैरना नहीं आता था और वे डूब गए.
मौके पर मौजूद परिजन कुछ नहीं कर सके. शोर सुनकर ग्रामीण और मंदिर के पुजारी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. दोनों को बाहर निकालकर उदयपुरवाटी ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. खुशी का पिकनिक पल मातम में बदल गया और परिवार गहरे सदमे में है.
झुंझुनूं कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों सहित होटल मेनेजर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से 80 हजार 200 रुपए भी जब्त किए. झुंझुनूं एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन और कोतवाल हरजिंद्र सिंह की अगुवाई में शहर के मिड टाउन होटल में पुलिस टीम ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया है.
ASI पवन कुमार ने बताया की होटल मेनेजर भरत सिंह चारण जुआ खिलाने में शामिल था और वही इस पूरे खेल को संचालित कर रहा था. गिरफ्तार आरोपियों में 8 जने झुंझुनूं शहर के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी भीमसर गांव का निवासी है. पकड़े गए आरोपियों से मौके पर मिले रुपए भी जब्त किए गए, जिन्हें जुए में इस्तेमाल किया जा रहा था. वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है.
