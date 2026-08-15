/राजस्थान निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट, 19-20 अगस्त को जारी हो सकता है चुनाव कार्यक्रम, मंत्री खर्रा ने दिए संकेत

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में लंबे समय से चुनावी कार्यक्रम का इंतजार कर रहे राजनीतिक दलों और दावेदारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. 19 या 20 अगस्त के आसपास नगर निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है. इसके करीब एक सप्ताह बाद पंचायत चुनावों का कार्यक्रम भी जारी होने के संकेत यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने दिए हैं. मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज होने के आसार हैं.

17 अगस्त को निकलेगी पार्षदों के पदों की आरक्षण लॉटरी

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झुंझुनूं दौरे पर पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा चुकी है, जबकि 17 अगस्त को पार्षदों के पदों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी. जिला प्रमुखों की लॉटरी भी हो चुकी है. वहीं प्रधान, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी भी 17-18 अगस्त को निकलने वाली है.

इस होगी नगर निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि 18, 19, 20 अगस्त के आसपास नगर निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होगी और उसके करीब एक सप्ताह बाद पंचायत चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी, हालांकि उन्होंने अंतिम कार्यक्रम की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उनके बयान से चुनावी कैलेंडर जल्द सामने आने के संकेत मिल रहे हैं.

BJP कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार

खर्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे उत्साह और जोश के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के करीब 30 महीने के कार्यकाल में जल, बिजली और कानून व्यवस्था सहित प्रदेश की मूलभूत समस्याओं को लेकर काम किया गया है.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक और सामूहिक नकल के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं से प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को नुकसान पहुंचा था. भाजपा सरकार ने इस दिशा में भी सराहनीय कार्य किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की नई इबारत लिखी है. वहीं राजस्थान में भी भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर पार्टी का कार्यकर्ता आम मतदाताओं के बीच जाएगा. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की जनता भाजपा के पक्ष में भारी जनादेश देगी और निकाय एवं पंचायत चुनावों में भाजपा इतिहास रचेगी.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा

झुंझुनूं दौरे के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. लॉयंस क्लब की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा वितरण कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया. लॉयंस क्लब अध्यक्ष डॉ. डीएन तुलस्यान की अगुवाई में मंत्री का स्वागत किया गया.

इस दौरान विधायक राजेंद्र भांबू, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग, भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरि, भाजयुमो जिलाध्यक्ष जयसिंह मांठ, भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा और नगर परिषद आयुक्त राकेश रंगा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे.

मंत्री के 19-20 अगस्त के आसपास निकाय चुनाव कार्यक्रम और उसके एक सप्ताह बाद पंचायत चुनाव कार्यक्रम जारी होने के संकेत ने अब चुनावी तैयारियों को नई रफ्तार दे दी है. आरक्षण की प्रक्रिया के बाद अब राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की निगाहें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर टिक गई हैं.

