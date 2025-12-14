झुंझुनूं में बदमाशों ने परिवार का उजाड़ दिया आशियाना, JCB से आधे घंटे में मकान किया जमींदोज

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले जिल में चिड़ावा शहर के गूगोजी की ढाणी क्षेत्र में शनिवार देर रात करीब 2 बजे जेसीबी, ट्रैक्टर और कैंपर में सवार होकर आए 100-150 बदमाशों ने सुनियोजित हमला कर एक मकान को जमींदोज कर दिया.
Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले जिल में चिड़ावा शहर के गूगोजी की ढाणी क्षेत्र में शनिवार देर रात करीब 2 बजे 3-4 जेसीबी, 4-5 ट्रैक्टर और 4-5 कैंपर में सवार होकर आए 100-150 बदमाशों ने सुनियोजित हमला कर एक मकान को आधे घंटे में जमींदोज कर दिया.
मदरलैंड स्कूल के सामने स्थित मकान में सो रहे मूलचंद सैनी और उनकी पत्नी को हथियारों के दम पर अलग कर दिया गया. हमलावरों ने पूरे मकान को घेरकर जेसीबी से चार कमरे व बाथरूम तोड़ दिए और फेसिंग उखाड़कर सीमेंट पिलर लगा दिए.
पूरे घर को तहस-नहस कर हमलावर घर की अलमारी व पेटियों में रखे सोने-चांदी के जेवरात, लाखों की नकदी व घरेलू सामान लेकर फरार हो गए. सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन अधिकांश आरोपी फरार हो चुके थे. पीड़ित परिवार व स्थानीय लोगों ने दो हमलावरों (एक नाबालिग) को पकड़कर ट्रैक्टर सहित पुलिस को सौंपा.
चिड़ावा सीआई आसाराम गुर्जर सुबह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई. पीड़ित ने जमीन विवाद को लेकर ठेकेदार मोहन स्वामी पर साजिश का आरोप लगाया है. घटना से जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. दो दिन पूर्व नवलगढ़ में भी जमीन विवाद के चलते हुई गैंगवार में एक हिस्ट्रीशीटर सहित दो लोगों की मौत हो गई थी.
