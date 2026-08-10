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झुंझुनूं के इस वार्ड की बदलेगी तस्वीर! MLA राजेंद्र भांबू ने किया 1.80 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण

Rajasthan Government Project: झुंझुनूं नगर परिषद के वार्ड नंबर 45 में करीब 1.80 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए विभिन्न विकास कार्यों का विधायक राजेंद्र भांबू ने लोकार्पण किया. वहीं करीब 2 करोड़ रुपए की लागत के अन्य विकास कार्य प्रगतिरत पर हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 10, 2026, 02:32 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 02:32 PM IST
झुंझुनूं के इस वार्ड की बदलेगी तस्वीर! MLA राजेंद्र भांबू ने किया 1.80 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण
Image Credit: Jhunjhunu Development Work

Rajasthan Government Project: राजस्थान के झुंझुनूं नगर परिषद के वार्ड नंबर 45 को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है. वार्ड में करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक राजेंद्र भांबू ने किया. वहीं वार्ड में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत के अन्य विकास कार्य प्रगतिरत हैं.

लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक का स्वागत

विकास कार्यों के लोकार्पण के अवसर पर वार्डवासियों ने विधायक का स्वागत एवं अभिनंदन कर आभार जताया. लोकार्पण समारोह में विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है. वार्ड नंबर 45 में पूर्ण हुए विकास कार्यों को आमजन को समर्पित किया गया है, जबकि करीब 2 करोड़ रुपए के अन्य कार्य भी प्रगति पर हैं. इन कार्यों के पूरा होने के बाद वार्ड में सड़क, नाली, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था सहित आधारभूत सुविधाओं का और विस्तार होगा.

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डेढ़ साल में करीब 2 करोड़ के हुए विकास कार्य

विधायक भांबू ने कहा कि सूर्य विहार कॉलोनी में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी. पिछले डेढ़ साल में करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य यहां करवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को केवल स्वीकृति तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर आमजन को उनका लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विजन के अनुरूप झुंझुनूं में विकास कार्यों को गति दी जा रही है.

शहर के प्रत्येक वार्ड में आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाए जा रहे हैं. आने वाले समय में भी कई विकास कार्य पाइपलाइन में हैं और झुंझुनूं के विकास की गति लगातार जारी रहेगी. विधायक भांबू ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए वे दिन-रात तत्पर हैं. सड़क, नाली, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था सहित नागरिकों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

वार्डवासियों ने इसे बताया महत्वपूर्ण उपलब्धि

कार्यक्रम में वार्डवासियों ने करीब 1.80 करोड़ रुपए के पूर्ण विकास कार्यों के लोकार्पण और करीब 2 करोड़ रुपए के प्रगतिरत कार्यों को वार्ड के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. लोगों ने विधायक राजेंद्र भांबू का स्वागत करते हुए विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी प्रकार विकास कार्यों को गति देने की अपेक्षा जताई.

कार्यक्रम में पूर्व पार्षद अशोक प्रजापत, मनजू चौहान, सावित्री सैनी, श्रीराम सैनी, मूलचंद कुमावत, पूर्व पार्षद संजय पारीक, विनोद जांगिड़, संदीप चांवरिया, अशोक सैनी एवं सेवानिवृत्त एईएन डॉ. घासीराम सैनी सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे. मंच संचालन राजवीर ढेवा ने किया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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