/झुंझुनूं के इस वार्ड की बदलेगी तस्वीर! MLA राजेंद्र भांबू ने किया 1.80 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण

Rajasthan Government Project: राजस्थान के झुंझुनूं नगर परिषद के वार्ड नंबर 45 को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है. वार्ड में करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक राजेंद्र भांबू ने किया. वहीं वार्ड में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत के अन्य विकास कार्य प्रगतिरत हैं.

लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक का स्वागत



विकास कार्यों के लोकार्पण के अवसर पर वार्डवासियों ने विधायक का स्वागत एवं अभिनंदन कर आभार जताया. लोकार्पण समारोह में विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है. वार्ड नंबर 45 में पूर्ण हुए विकास कार्यों को आमजन को समर्पित किया गया है, जबकि करीब 2 करोड़ रुपए के अन्य कार्य भी प्रगति पर हैं. इन कार्यों के पूरा होने के बाद वार्ड में सड़क, नाली, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था सहित आधारभूत सुविधाओं का और विस्तार होगा.

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डेढ़ साल में करीब 2 करोड़ के हुए विकास कार्य

विधायक भांबू ने कहा कि सूर्य विहार कॉलोनी में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी. पिछले डेढ़ साल में करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य यहां करवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को केवल स्वीकृति तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर आमजन को उनका लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विजन के अनुरूप झुंझुनूं में विकास कार्यों को गति दी जा रही है.

शहर के प्रत्येक वार्ड में आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाए जा रहे हैं. आने वाले समय में भी कई विकास कार्य पाइपलाइन में हैं और झुंझुनूं के विकास की गति लगातार जारी रहेगी. विधायक भांबू ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए वे दिन-रात तत्पर हैं. सड़क, नाली, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था सहित नागरिकों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

वार्डवासियों ने इसे बताया महत्वपूर्ण उपलब्धि

कार्यक्रम में वार्डवासियों ने करीब 1.80 करोड़ रुपए के पूर्ण विकास कार्यों के लोकार्पण और करीब 2 करोड़ रुपए के प्रगतिरत कार्यों को वार्ड के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. लोगों ने विधायक राजेंद्र भांबू का स्वागत करते हुए विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी प्रकार विकास कार्यों को गति देने की अपेक्षा जताई.

कार्यक्रम में पूर्व पार्षद अशोक प्रजापत, मनजू चौहान, सावित्री सैनी, श्रीराम सैनी, मूलचंद कुमावत, पूर्व पार्षद संजय पारीक, विनोद जांगिड़, संदीप चांवरिया, अशोक सैनी एवं सेवानिवृत्त एईएन डॉ. घासीराम सैनी सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे. मंच संचालन राजवीर ढेवा ने किया.

