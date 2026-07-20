/'जीवन पर्यंत उपलब्धि सम्मान' के बाद पहली बार चिड़ावा पहुंचे विधायक श्रवण कुमार, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

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Jhunjhunu News: राजस्थान विधानसभा भवन में उपराष्ट्रपति द्वारा ''जीवन पर्यंत उपलब्धि सम्मान'' से सम्मानित होने के बाद पहली बार चिड़ावा पहुंचे. सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जगह-जगह भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया.
जनता की सेवा ही जीवन का उद्देश्य- MLA श्रवण कुमार
चिड़ावा शहर के सूरजगढ़ रोड बाईपास तिराहे पर पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा एवं समाजसेवी शीशराम हलवाई के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि जनता की सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य रही है.
उन्होंने कहा कि वे हमेशा क्षेत्र की पीड़ित एवं जरूरतमंद जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं और उसी सेवा का प्रतिफल उन्हें इस सम्मान के रूप में मिला है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता का है और वे इसे क्षेत्रवासियों को समर्पित करते हैं. पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा एवं समाजसेवी शीशराम हलवाई ने कहा कि विधायक श्रवण कुमार ने पिलानी और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है. वरिष्ठ विधायक के रूप में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला यह सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है.
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साफा पहनाकर विधायक का सम्मान
समारोह में मास्टर जगदेव सिंह ने विधायक को साफा पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान शिक्षाविद राम सिंह नेहरा, जगपाल सिंह यादव, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय कुमार सैनी, पिलानी ब्लॉक अध्यक्ष विनोद काजला सहित कई वक्ताओं ने विधायक के कार्यों की सराहना की.
कार्यक्रम में अंकित फोगाट, लोकेश डूडी, प्रकाश गुर्जर, रणवीर, राजेश काजला, ताराचंद लाम्बा, हनुमान प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, नाथूराम मेघवाल, दलबीर, अंकित पूनिया, राजवीर डूडी, बुद्धराम, हरिसिंह, महेंद्र सिंह बलौदा, राजकुमार डैला, पूर्व सरपंच शीशराम गोस्वामी, राजेश नातवाल, प्रभुदयाल सैनी, दीपक नेहरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया. इससे पूर्व मंड्रेला रोड चौराहे पर पूर्व उप प्रधान उमराव डांगी, कांग्रेस ब्लॉक एससी-एसटी अध्यक्ष हवासिंह तंवर तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने भी विधायक श्रवण कुमार का माला एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. समारोह के दौरान समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा.
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