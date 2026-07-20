Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /'जीवन पर्यंत उपलब्धि सम्मान' के बाद पहली बार चिड़ावा पहुंचे विधायक श्रवण कुमार, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

'जीवन पर्यंत उपलब्धि सम्मान' के बाद पहली बार चिड़ावा पहुंचे विधायक श्रवण कुमार, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

Jhunjhunu News: उपराष्ट्रपति द्वारा 'जीवन पर्यंत उपलब्धि सम्मान' से सम्मानित होने के बाद सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार पहली बार चिड़ावा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. स्वागत समारोह में विधायक ने कहा कि जनता की सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य है और यह सम्मान पूरे क्षेत्र की जनता को समर्पित है.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jul 20, 2026, 07:44 PM|Updated: Jul 20, 2026, 07:44 PM
'जीवन पर्यंत उपलब्धि सम्मान' के बाद पहली बार चिड़ावा पहुंचे विधायक श्रवण कुमार, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान विधानसभा भवन में उपराष्ट्रपति द्वारा ''जीवन पर्यंत उपलब्धि सम्मान'' से सम्मानित होने के बाद पहली बार चिड़ावा पहुंचे. सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जगह-जगह भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया.

जनता की सेवा ही जीवन का उद्देश्य- MLA श्रवण कुमार

Add Zee News as a Preferred Source

चिड़ावा शहर के सूरजगढ़ रोड बाईपास तिराहे पर पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा एवं समाजसेवी शीशराम हलवाई के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि जनता की सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य रही है.

उन्होंने कहा कि वे हमेशा क्षेत्र की पीड़ित एवं जरूरतमंद जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं और उसी सेवा का प्रतिफल उन्हें इस सम्मान के रूप में मिला है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता का है और वे इसे क्षेत्रवासियों को समर्पित करते हैं. पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा एवं समाजसेवी शीशराम हलवाई ने कहा कि विधायक श्रवण कुमार ने पिलानी और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है. वरिष्ठ विधायक के रूप में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला यह सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है.

साफा पहनाकर विधायक का सम्मान

समारोह में मास्टर जगदेव सिंह ने विधायक को साफा पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान शिक्षाविद राम सिंह नेहरा, जगपाल सिंह यादव, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय कुमार सैनी, पिलानी ब्लॉक अध्यक्ष विनोद काजला सहित कई वक्ताओं ने विधायक के कार्यों की सराहना की.

कार्यक्रम में अंकित फोगाट, लोकेश डूडी, प्रकाश गुर्जर, रणवीर, राजेश काजला, ताराचंद लाम्बा, हनुमान प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, नाथूराम मेघवाल, दलबीर, अंकित पूनिया, राजवीर डूडी, बुद्धराम, हरिसिंह, महेंद्र सिंह बलौदा, राजकुमार डैला, पूर्व सरपंच शीशराम गोस्वामी, राजेश नातवाल, प्रभुदयाल सैनी, दीपक नेहरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया. इससे पूर्व मंड्रेला रोड चौराहे पर पूर्व उप प्रधान उमराव डांगी, कांग्रेस ब्लॉक एससी-एसटी अध्यक्ष हवासिंह तंवर तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने भी विधायक श्रवण कुमार का माला एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. समारोह के दौरान समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

सरकार से टकराईं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरदारशहर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

भीलवाड़ा के जहाजपुर में अवैध बजरी नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, WhatsApp ग्रुप से जुड़े 5 लोग डिटेन

कबाड़ खरीदने वाले युवक ने रचा इतिहास! बेटे को खोने के दर्द के बीच NEET में हासिल की शानदार रैंक

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

5 अगस्त तक आएगी OBC आयोग की रिपोर्ट, जानिए कब पड़ेंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

अलवर में 'फिल्मी' गिरफ्तारी, चलती कार के बोनट पर लटककर पकड़ा हथियार तस्कर

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

फलसूंड रोड पर गोवंश का अवशेष मिलने से आक्रोश, मौके पर पहुंचे विधायक महंत प्रतापपुरी, जांच में जुटी पुलिस

Sikar: हेलमेट हुआ चकनाचूर, ट्रेलर की टक्कर में पुलिस जवान की मौत, 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

महिला से छीना-झपटी समेत 3 मामलों का खुलासा, सोने के आभूषण और बाइक बरामद, कई आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

बेटे की लाचारी ने बनाया 'साइंटिस्ट'! राजस्थान की इस मां के जज्बे को सलाम, राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

Jhalawar: अवैध गन से फायरिंग कर बनाई रील, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

Jodhpur: डीजे बजाने पर मचा खूनी बवाल, युवक की मौत

TAGS:
jhunjhunu news
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'जीवन पर्यंत उपलब्धि सम्मान' के बाद पहली बार चिड़ावा पहुंचे विधायक श्रवण कुमार, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत
jhunjhunu news
2
Pratapgarh news
3
Dungarpur news
4
khatu shyam ji
5
Karauli News