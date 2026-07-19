/नवलगढ़ नगरपालिका सभागार की छत से गिरा प्लास्टर, MLA विक्रम सिंह जाखल ने निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता पर उठाए सवाल

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Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ नगरपालिका सभागार की छत से प्लास्टर गिरने का मामला सामने आने के बाद स्थानीय विधायक विक्रम सिंह जाखल ने नगरपालिका भवन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभागार सहित पूरे भवन की स्थिति का जायजा लिया और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए.
बड़ी मात्रा में गिरा आरसीसी छत का प्लास्टर
विधायक जाखल ने कहा कि सभागार की आरसीसी छत का प्लास्टर बड़ी मात्रा में गिर चुका है. जिससे छत के भीतर लगी सरिया भी दिखाई दे रही हैं. उन्होंने कहा कि घटना के समय सभागार में कोई बैठक या अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं था अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.
भवन निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग- MLA विक्रम सिंह जाखल
निरीक्षण के दौरान सभागार में छत से गिरे प्लास्टर और कंक्रीट का मलबा फर्श पर बिखरा मिला. मलबे की चपेट में आने से कई कुर्सियां भी क्षतिग्रस्त हो गई. विधायक ने आरोप लगाया कि भवन निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है. उनके अनुसार, निर्माण कार्य बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से स्थिति बेहद खराब है.
जांच रिपोर्ट के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी आवश्यक कार्रवाई
उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया निर्माण कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होती है. विधायक विक्रम सिंह जाखल ने नगरपालिका भवन की तकनीकी जांच कराने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता और संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करने की बात कही. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
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