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राजस्थान के इस सरकारी अस्पताल में मरीज की जगह बकरियों का कब्जा! सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल परिसर में बकरियों के खुलेआम घूमने से मरीजों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बकरियों के कारण परिसर में गंदगी, दुर्गंध और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, वहीं अस्पताल की हरियाली भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jul 06, 2026, 02:34 PM|Updated: Jul 06, 2026, 02:34 PM
राजस्थान के इस सरकारी अस्पताल में मरीज की जगह बकरियों का कब्जा! सामने आया चौंकाने वाला वीडियो
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिराना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों हालात ऐसे हैं कि अस्पताल परिसर में मरीजों से अधिक बकरियां घूमती नजर आती हैं. स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अस्पताल के बरामदों, मुख्य प्रवेश द्वार और परिसर में बकरियों का खुलेआम जमावड़ा लगा रहता है. इस पूरी अव्यवस्था का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें अस्पताल परिसर में बकरियों का जमावड़ा साफ दिखाई दे रहा है.

अस्पताल में बकरियों का डेरा

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बताया जा रहा है कि अस्पताल के आसपास रहने वाले कुछ पशुपालक अपनी बकरियों को खुले में छोड़ देते हैं. ये बकरियां सीधे अस्पताल परिसर में पहुंच जाती हैं और घंटों तक अस्पताल में डेरा डाले रखती हैं. कई बार ये आपस में भिड़ जाती हैं, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए खतरे की स्थिति बन जाती है.

सबसे चिंताजनक बात यह है कि अस्पताल परिसर में बकरियों के जमावड़े के कारण जगह-जगह गंदगी और मल-मूत्र फैला रहता है. बरामदों में दुर्गंध का माहौल बना रहता है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. स्वास्थ्य केंद्र जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की अस्वच्छ स्थिति संक्रमण फैलने की आशंका भी बढ़ा रही है.

हरियाली विकसित करने के प्रयासों पर फिरा पानी

अस्पताल में लगाए गए पेड़-पौधों और विकसित किए गए गार्डन को भी बकरियां पूरी तरह नुकसान पहुंचा चुकी हैं. हरियाली विकसित करने के प्रयासों पर पानी फिर गया है. परिसर की चारदीवारी और अन्य सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद पशुओं का अस्पताल में प्रवेश प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

अस्पताल कर्मचारियों का कहना है कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, जब उन्हें मरीजों के उपचार के बजाय बकरियों को बाहर निकालने में समय लगाना पड़ता है. इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं, बल्कि कार्य व्यवस्था भी बाधित होती है. कर्मचारियों के अनुसार, पशुपालकों को कई बार समझाइश दी गई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

पशुपालकों को मौखिक रूप से चेतावनी

अस्पताल प्रभारी डॉ. मनोज कुमावत ने बताया कि इस समस्या को लेकर पशुपालकों को कई बार मौखिक रूप से चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन वे अपनी बकरियों को खुला छोड़ना बंद नहीं कर रहे. अब इस संबंध में उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर संबंधित पशुपालकों के खिलाफ कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल जैसे सार्वजनिक और संवेदनशील स्थान की यह स्थिति बेहद शर्मनाक है. उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में किसी मरीज या परिजन के साथ अप्रिय घटना भी हो सकती है.

स्वास्थ्य सेवाओं की गरिमा पर गंभीर सवाल

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जिम्मेदार पशुपालकों की पहचान कर उनपर जुर्माना लगाया जाए तथा अस्पताल परिसर को पूरी तरह पशुमुक्त बनाने के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए. अस्पताल इलाज का केंद्र होता है, लेकिन चिराना सीएचसी की मौजूदा तस्वीरें व्यवस्था की ऐसी लापरवाही उजागर कर रही हैं, जो न केवल मरीजों की सुरक्षा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गरिमा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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