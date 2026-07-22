/झुंझुनूं में मानदेय, पेंशन और आरक्षण की मांग, नवलगढ़ में सड़कों पर उतरीं आशा सहयोगिनियां

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में लंबित मांगों को लेकर समस्त आशा सहयोगिनी एकता संघ के बैनर तले आशा सहयोगिनियों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियां उपखंड कार्यालय पहुंचीं और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से सरकार से विभिन्न लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई.

स्वास्थ्य सेवाओं में भूमिका का किया उल्लेख

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ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेशभर में कार्यरत आशा सहयोगिनियां स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भागीदारी रहती है. इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिससे लंबे समय से उनमें असंतोष बना हुआ है.

संविदा नियम 2022 और कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

आशा सहयोगिनियों ने सरकार से मांग की कि उन्हें संविदा नियम 2022 के दायरे में शामिल किया जाए. साथ ही राज्य कर्मचारी के रूप में चतुर्थ श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाए. उनका कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें स्थायी व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं.

26 हजार रुपये मानदेय और पेंशन की मांग

बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए आशा सहयोगिनियों ने न्यूनतम मासिक मानदेय 26 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग उठाई. इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि और 12 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई.

एएनएम भर्ती में आरक्षण सहित अन्य मांगें

ज्ञापन में आगामी एएनएम भर्ती में अनुभवी आशा सहयोगिनियों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने, समय पर मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने और केवल स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मूल कार्य ही सौंपने की मांग भी की गई. उनका कहना है कि अलग अलग विभागों के अतिरिक्त कार्य मिलने से स्वास्थ्य संबंधी मूल जिम्मेदारियां प्रभावित होती हैं. इसलिए उन्हें गैर स्वास्थ्य विभागों के कार्यों से मुक्त रखा जाए.

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनियों ने स्पष्ट कहा कि यदि उनकी लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने सरकार से जल्द वार्ता कर मांगों का समाधान निकालने और आशा सहयोगिनियों के हित में आवश्यक निर्णय लेने की अपील की.