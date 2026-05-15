/नवलगढ़ या 'नरकगढ़'? सीवरेज के गंदे पानी को 'टापकर' निकलने को मजबूर हुए मासूम और महिलाएं

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिसके कारण वार्ड संख्या 41 और 42 के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सीवरेज लाइन चॉक होने से गंदा पानी सड़कों और गलियों में भर गया है. पूरे इलाके में गंदगी और बदबू का माहौल बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है.

वार्डवासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी लगातार गलियों में बह रहा है. कई जगहों पर पानी जमा होने से सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी हैं. लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है. स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है. गली-मोहल्लों में फैली बदबू के कारण लोगों का घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है. कई परिवारों ने बदबू से बचने के लिए अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना शुरू कर दिया है.

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क्या कहना है स्थानीयों का

स्थानीय लोगों के अनुसार, समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग और नगर पालिका अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया. लोगों का आरोप है कि अधिकारी केवल औपचारिकताएं निभा रहे हैं और समस्या की गंभीरता को नजरअंदाज किया जा रहा है. वार्डवासियों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है.

क्षेत्र में बीमारियों का खतरा भी बढ़ा

गंदे पानी के जमाव के कारण अब क्षेत्र में बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है. लोगों को डर है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं. खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर परिवार चिंतित हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि बरसात शुरू होने से पहले ही हालात इतने खराब हैं, तो बारिश के दौरान स्थिति और भयावह हो सकती है.



सीवरेज लाइन की सफाई करवाने और स्थायी समाधान की मांग

क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से जल्द सीवरेज लाइन की सफाई करवाने और स्थायी समाधान की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उन्हें मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा. फिलहाल वार्ड संख्या 41 और 42 के लोग गंदगी और बदबू के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.