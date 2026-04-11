Jhunjhunu News: विवादों में नवोदय विद्यालय की शिक्षिका, बच्चों में धर्म से जुड़ी किताबें बांटने का आरोप

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के काजड़ा गांव में धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन गई है. नवोदय विद्यालय की एक शिक्षिका पर गांव की महिलाओं को ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें बांटने का आरोप लगाया गया है. इस घटना की सूचना मिलते ही गांव में हंगामा मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण नवोदय विद्यालय के बाहर एकत्र हो गए.

विवाद की शुरुआत

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नवोदय विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका गांव की महिलाओं को ईसाई धर्म संबंधी पुस्तकें और सामग्री बांट रही थी. इस बात की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. लोग विद्यालय के बाहर जमा होकर शिक्षिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद (VHP) और हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने शिक्षिका के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधि चलाई जा रही थी.

बढ़ते तनाव को देखते हुए पिलानी पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों को समझाइश दी और स्थिति को नियंत्रण में लाया. फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. पिलानी पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या शिक्षिका द्वारा पुस्तकें बांटना व्यक्तिगत कार्य था या किसी बड़े संगठन का हिस्सा था. काजड़ा गांव के ग्रामीणों में इस मामले को लेकर काफी गुस्सा है.

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कई लोगों ने कहा कि ऐसे कार्य गांव की सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं. उन्होंने मांग की है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गतिविधि करने की हिम्मत न कर सके.

नवोदय विद्यालय प्रशासन ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस जांच के परिणाम आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.यह घटना एक बार फिर धर्म परिवर्तन और सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे को लेकर चर्चा में आ गई है. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले का सही चित्रण सामने आएगा.

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