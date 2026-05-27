/प्रदीप माहिच केस: पीड़ित परिवार से मिले विनोद जाखड़, बोले- युवाओं का सिस्टम से उठ चुका भरोसा

Jhunjhunu News: नीट पेपर लीक मामले और विद्यार्थी प्रदीप माहिच आत्महत्या प्रकरण को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ मंगलवार को झुंझुनूं जिले की गुढ़ा बावनी पंचायत स्थित कनिका की ढाणी पहुंचे. यहां उन्होंने दिवंगत छात्र प्रदीप माहिच के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. इस दौरान जाखड़ ने परिवार को 11 लाख रुपये का चेक सौंपकर आर्थिक सहायता प्रदान की.

राहुल गांधी के निर्देश पर दी गई सहायता

मीडिया से बातचीत में विनोद जाखड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है और कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष में उनके साथ खड़ी है. उन्होंने बताया कि परिवार की पीड़ा और उनकी मांगों को राहुल गांधी तक पहुंचाया गया था. इसके बाद उनके निर्देश पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों के सहयोग से 11 लाख रुपये की सहायता राशि जुटाकर परिवार को दी गई.

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युवाओं की टूटी उम्मीदों का प्रतीक बना मामला

जाखड़ ने कहा कि प्रदीप माहिच का मामला केवल एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि यह देशभर के लाखों युवाओं की निराशा और टूटी उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने युवाओं का व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर से भरोसा कमजोर कर दिया है.

उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं के कारण छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है. स्थिति ऐसी हो गई है कि कई अभिभावक अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से भी डरने लगे हैं.

अस्थि विसर्जन नहीं करने का फैसला

एनएसयूआई अध्यक्ष ने बताया कि परिवार ने न्याय मिलने तक प्रदीप की अस्थियों का विसर्जन नहीं करने का निर्णय लिया है. जाखड़ ने इसे पूरे देश के युवाओं और समाज के लिए भावनात्मक संदेश बताया. उन्होंने कहा कि परिवार चाहता है कि भविष्य में किसी अन्य छात्र या परिवार को ऐसी पीड़ा का सामना न करना पड़े.

सरकार और परीक्षा एजेंसी पर उठाए सवाल

विनोद जाखड़ ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की. साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे विफल संस्था बताया.

उन्होंने मांग की कि परीक्षाओं के संचालन के लिए अधिक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाई जाए. जाखड़ ने आरोप लगाया कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.