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Neet आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे विनोद जाखड़, राहुल गांधी से फोन पर बयां किया 11 लाख के लोन बेटा खोने का दर्द

NEET Paper Scam:  नीट पेपर लीक मामले में छात्र प्रदीप माहिच की आत्महत्या के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर करीब 5 मिनट बात की. राहुल गांधी ने परिवार को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ पूरी तरह खड़े हैं और हर संभव मदद करेंगे. 

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: May 23, 2026, 12:05 PM|Updated: May 23, 2026, 12:05 PM
Neet आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे विनोद जाखड़, राहुल गांधी से फोन पर बयां किया 11 लाख के लोन बेटा खोने का दर्द
Image Credit: NEET Paper Scam

NEET Paper Leak Suicide: नीट पेपर लीक घोटाले में छात्र प्रदीप माहिच की आत्महत्या के मामले ने पूरे राजस्थान में गहरा दुख और आक्रोश पैदा कर दिया है. इस दुखद घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर करीब पांच मिनट तक बातचीत की. राहुल गांधी ने प्रदीप के पिता राजेश माहिच, मां सुशीला और चाचा से बात करते हुए कहा कि वे पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और इस मुश्किल घड़ी में हर संभव मदद करेंगे. उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताते हुए परिवार को ढांढस बंधाया.

परिवार की दर्द भरी कहानी
परिवार ने राहुल गांधी को बताया कि प्रदीप की नीट की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी जमीन बेचनी पड़ी और करीब 11 लाख रुपये का लोन भी लेना पड़ा. यह उनका तीसरा प्रयास था और इस बार प्रदीप अपने चयन को लेकर काफी उत्साहित और आशान्वित था. लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आते ही वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली.

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विनोद जाखड़ पहुंचे परिवार के घर
इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ झुंझुनूं जिले के गुढ़ा बावनी पंचायत की काणिका की ढाणी में प्रदीप के परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि पूरा संगठन परिवार के साथ है और न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी.

विनोद जाखड़ ने मौके पर ही राहुल गांधी से फोन पर परिवार की बात करवाई. इस दौरान राहुल गांधी ने परिवार से सीधे संवाद किया. प्रदीप के चाचा ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि पेपर लीक के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए. राहुल गांधी ने इस मांग पर सहमति जताते हुए कहा कि ये मुद्दे मजबूती से उठाए जाएंगे.

परिवार की पीड़ा
प्रदीप माहिच एक आम किसान परिवार का लड़का था. परिवार ने अपनी सारी पूंजी और भविष्य को उसके सपनों पर लगा दिया था. पेपर लीक की वजह से न सिर्फ एक युवा जीवन खत्म हो गया, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह प्रभावित हो गई है. राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि प्रदीप को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.

यह घटना नीट परीक्षा में हो रहे पेपर लीक घोटालों की गंभीरता को एक बार फिर उजागर करती है. राजस्थान समेत पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों में इसको लेकर गहरा आक्रोश है.

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NEET-UG Paper Leak Case

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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