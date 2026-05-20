/चारदीवारी नहीं, पीने का पानी भी टैंकर से! बिना व्यवस्था के ही शुरू कर दी गई नई सीएचसी

Singhana CHC: झुंझुनूं जिले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के सिंघाना में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन को जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया. लेकिन अब वहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी सामने आ रही है. अस्पताल भवन शुरू होने के 15 दिन बाद भी ना तो चारदिवारी बनाई गई है और ना ही पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था की गई है. ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा और व्यवस्थाओं, दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अस्पताल परिसर में पानी की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों, उनके परिजनों और शौचालयों की साफ-सफाई के लिए टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है.

विभाग ने अब तक ना तो ट्यूबवेल बनवाया और ना ही पीएचईडी से पानी का कनेक्शन लेने की प्रक्रिया पूरी की. यह कमियां उस समय उजागर हुईं जब सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने अस्पताल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने माना कि नए भवन में कई सुविधाएं बेहतर हैं. लेकिन चारदिवारी, पेयजल व्यवस्था और मोर्चरी जैसी जरूरी सुविधाओं का अभाव है.

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उन्होंने कहा कि इन कमियों को दूर करने के लिए निदेशालय को पत्र भेजा जाएगा. सीएमएचओ ने वार्ड, ओपीडी, बिजली और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए कहा कि अस्पताल में आवश्यक व्यवस्थाएं चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जरूरी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए थीं, उसके बाद ही नए भवन में सीएचसी शुरू किया जाना चाहिए था. आपको बता दें कि पहले सीएचसी सिंघाना कस्बे में ही एक भवन में संचालित थी.

लेकिन वो बिल्डिंग पुरानी और जर्जर हो चुकी थी. साथ ही सीएचसी के लिए पर्याप्त नहीं थी. इसके बाद सरकार ने नए भवन बनाने के लिए जगह और पैसा दिया था. बावजूद चारदिवारी नहीं बनने से अस्पताल में हर वक्त असुरक्षा का माहौल रहता है. वहीं ट्यूबवैल व पानी का कनेक्शन ना होने के कारण स्थायी पेयजल व्यवस्था की पोल खुल रही है.



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