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इस्लामपुर का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध तेज, 15 जून को कलेक्ट्रेट तक निकलेगा पैदल मार्च

Islampur Name Change: झुंझुनूं जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है. सर्व समाज की बैठक में ग्रामीणों ने नाम परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होकर विरोध जताया और इसे गांव की ऐतिहासिक व सामाजिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बताया.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jun 12, 2026, 12:13 PM|Updated: Jun 12, 2026, 12:13 PM
इस्लामपुर का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध तेज, 15 जून को कलेक्ट्रेट तक निकलेगा पैदल मार्च
Image Credit: AI Generated

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के प्रस्ताव को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. नाम परिवर्तन के विरोध में गांव के अंबेडकर चौक पर सर्व समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विभिन्न समुदायों के लोगों ने भाग लिया. बैठक में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में गांव का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे गांव की ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बताया.


15 जून को इस्लामपुर से झुंझुनूं तक होगा पैदल मार्च

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बैठक में निर्णय लिया गया कि नाम परिवर्तन के विरोध में 15 जून को इस्लामपुर से झुंझुनूं जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा. मार्च में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और विभिन्न समाजों के लोगों के शामिल होने की संभावना है. पैदल मार्च के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की जाएगी.


ग्रामीणों का कहना है कि गांव का नाम वर्षों से उसकी पहचान का हिस्सा रहा है और बिना स्थानीय लोगों की सहमति के नाम बदलने का फैसला उचित नहीं माना जा सकता. उन्होंने प्रशासन से इस विषय पर जनता की भावनाओं का सम्मान करने की मांग की है.


पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने जताया विरोध

बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि इस्लामपुर गांव का नाम किसी भी स्थिति में नहीं बदलने दिया जाएगा और इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.


गुढ़ा ने कहा कि गांवों और शहरों के नाम केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे वहां के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक पहचान का प्रतीक होते हैं. ऐसे में किसी स्थान का नाम बदलने से पहले स्थानीय लोगों की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.


विकास कार्यों पर ध्यान देने की मांग

पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने जैसे मुद्दों के बजाय सरकार को क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार अधिक जरूरी है.


उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्र में कॉलेज, अस्पताल, तहसील और अन्य जनसुविधाओं को मजबूत किया जाए ताकि लोगों को सीधा लाभ मिल सके. गुढ़ा ने कहा कि यदि सरकार भगवान श्रीराम के नाम पर कोई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य सार्वजनिक संस्थान स्थापित करती है तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन किसी गांव का नाम बदलना समाधान नहीं है.


प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रखी जाएगी मांग

बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे. 15 जून को होने वाले पैदल मार्च के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव का नाम बदलने के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की जाएगी. साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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