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निकाय चुनाव से पहले पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी के कार्यकाल की जांच, 3 सदस्यीय कमेटी गठित

Rajasthan Nikay Chunav: निकाय चुनाव से पहले चिड़ावा नगरपालिका की पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी के कार्यकाल को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच शुरू होने जा रही है. डीएलबी ने डीडीआर मुकेश कुमार मूंड की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 16, 2026, 05:29 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 05:29 PM IST
निकाय चुनाव से पहले पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी के कार्यकाल की जांच, 3 सदस्यीय कमेटी गठित
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: निकाय चुनावों से ठीक पहले चिड़ावा की स्थानीय राजनीति में बड़ा प्रशासनिक और सियासी भूचाल आ गया है. नगरपालिका की पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी के कार्यकाल को लेकर की गई गंभीर शिकायतों की जांच अब जमीन पर उतरने जा रही है. शासन सचिव के आदेश के बाद डीएलबी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है और कमेटी को संबंधित रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित

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मामले में नया और बड़ा अपडेट यह है कि डीडीबीआर मुकेश कुमार मूंड की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है. कमेटी में झुंझुनूं नगर परिषद की एईएन सरोज भाटिया और एईएन अनिल कुमार को सदस्य बनाया गया है. सबसे अहम बात यह है कि 14 अगस्त को जारी आदेश के बाद अब जांच कमेटी सीधे रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी में है. डीडीआर मुकेश कुमार मूंड ने कमेटी के दोनों सदस्यों के साथ-साथ चिड़ावा नगरपालिका के ईओ गौतम शर्मा को भी निर्देश दिए हैं कि शिकायत में उठाए गए सभी मामलों से संबंधित रिकॉर्ड जांच कमेटी के सदस्यों को उपलब्ध करवाया जाए.

जांच रिपोर्ट अविलंब डीएलबी को भेजने के निर्देश

कमेटी के सदस्यों को जांच पूरी कर रिपोर्ट अविलंब डीएलबी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. दो दिन का अवकाश होने के कारण संभावना है कि सोमवार को जांच कमेटी चिड़ावा नगरपालिका पहुंचकर रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ाएं. निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल से जुड़े मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित होने से चिड़ावा के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि जांच टीम नगरपालिका पहुंचने के बाद कौन-कौन सी फाइलें खंगालती है और शिकायत में लगाए गए आरोपों पर क्या तथ्य सामने आते हैं. यह पूरा मामला ओजटू निवासी सतपाल डांगी की शिकायत से जुड़ा है.

रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन की समयसीमा निर्धारित

शिकायत में पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, नियम विरुद्ध भूमि रूपांतरण और नगरपालिका को संभावित राजस्व हानि सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने उप निदेशक (क्षेत्रीय) को जांच के निर्देश दिए थे. शासन सचिव की ओर से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सात दिन की समयसीमा भी निर्धारित की गई थी. अब इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए डीएलबी ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है.

शिकायतकर्ता ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. जिसमें आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों की कथित अनदेखी कर चहेते ठेकेदारों को बीएसआर दरों से अधिक दरों पर काम देने तथा कुछ स्थानों पर सड़क-नाली निर्माण के बिना भुगतान उठाए जाने के आरोप लगाए गए हैं. 10 वर्षों के लिए पोल कियोस्क एवं यूनिपोल विज्ञापन टेंडर में राज्य स्तरीय पोर्टल का कथित रूप से उपयोग नहीं करने, बंद लिफाफों में टेंडर लेने और उच्चतम बोलीदाताओं को बाहर करने के आरोप लगाए गए हैं.

शिकायत में राजस्व नुकसान होने का जिक्र

शिकायत में इससे नगरपालिका को राजस्व नुकसान होने की बात कही गई है. खातेदारों के 90-बी आवेदनों पर कथित अनियमितता, 90-ए जमाबंदी और 70-30 अनुपात का कथित दुरुपयोग कर ले-आउट पास करने के आरोप शिकायत में लगाए गए हैं. जांच कमेटी को संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के आदेश के बाद अब पूरा मामला फाइलों की जांच पर टिक गया है. टीम निर्माण कार्यों की फाइलों, टेंडर प्रक्रिया, भुगतान रिकॉर्ड, भूमि रूपांतरण एवं पट्टों से संबंधित दस्तावेजों सहित शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच करेगी. यदि जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारी तय होने और नियमानुसार कार्रवाई के साथ-साथ गलत पाए गए भुगतानों की रिकवरी का रास्ता भी खुल सकता है.

पूर्व चेयरमैन ने आरोपों को बताया राजनीतिक षड्यंत्र

हालांकि, फिलहाल आरोप केवल शिकायत में लगाए गए हैं और इनकी सत्यता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बता चुकी हैं. ऐसे में अब तीन सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट चिड़ावा की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. निकाय चुनाव से ठीक पहले जांच कमेटी का गठन और नगरपालिका की फाइलों की जांच की तैयारी ने चिड़ावा की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है. अब सोमवार को कमेटी के संभावित दौरे और उसके बाद सामने आने वाले रिकॉर्ड पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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