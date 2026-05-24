/झुंझुनूं में मौत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड डंपर, हादसों के बाद भी प्रशासन खामोश

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Jhunjhunu News: झुंझुनूं में ओवरलोड डंपरों की बेलगाम आवाजाही लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गई है. हाल ही में डंपर की चपेट में आने से एक महिला की मौत के बाद भी ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं.
Jhunjhunu News: झुंझुनूं में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार अधिकारी अब भी मूकदर्शक बने हुए हैं. हाल ही में परीक्षा देने आई एक महिला की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद शहर में ओवरलोड डंपरों की आवाजाही पर कोई प्रभावी रोक नजर नहीं आ रही. सवाल उठ रहे हैं कि जब रोजाना ओवरलोड डंपर शहर की मुख्य सड़कों और प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों के सामने से गुजर रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई आखिर कहां है?
लोगों का आरोप है? कि हादसों के बाद भी केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, जबकि सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर लगाम लगाने में जिम्मेदार विभाग नाकाम साबित हो रहे हैं.
झुंझुनूं शहर में ओवरलोड डंपरों की बेलगाम आवाजाही लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. शहर की सड़कों पर दिन-रात दौड़ रहे ओवरलोड डंपर आमजन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं. इसके बावजूद ट्रैफिक नियमों की पालना करवाने वाले जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही.हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे में परीक्षा देने आई एक महिला की डंपर की टक्कर से मौत हो गई थी.
इस घटना के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस सख्त अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन हालात में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा. शहर के विभिन्न मार्गों पर आज भी बड़ी संख्या में ओवरलोड डंपर बेरोकटोक दौड़ते देखे जा सकते हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है? कि कई डंपर निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक सामग्री लेकर शहर में प्रवेश करते हैं. इससे सड़कें क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के कारण आम वाहन चालकों और राहगीरों की जान जोखिम में बनी हुई है.लोगों का आरोप है? रोजाना प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों और प्रमुख सरकारी कार्यालयों के सामने से गुजरने वाले इन वाहनों पर कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है.
क्या कहना है शहरवासियों का
शहरवासियों का कहना है? कि यदि नियमित जांच अभियान चलाया जाए और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तो ओवरलोडिंग पर काफी हद तक रोक लग सकती है.आमजन की मांग है? कि ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त अभियान चलाकर ओवरलोड डंपरों की जांच करें, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और मालिकों पर कार्रवाई करें तथा शहर में भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को सड़क हादसे का दर्द न झेलना पड़े.
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