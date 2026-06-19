/पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, कलेक्ट्रेट के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को भेजा संदेश

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Rajasthan News: पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की ओर से कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन 1 जून से जारी है. इधर अपने आंदोलन के तहत मंत्रालयिक कर्मचारियों ने आज डूंगरपुर जिले में कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के लिए जिला स्तरीय सद्बुद्धि यज्ञ किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया.
पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष कांतिलाल कटारा ने बताया कि पंचायतीराज के मंत्रालयिक कर्मचारी एक जून से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है. इधर आंदोलन के तहत कल ब्लॉक स्तर पर सद्बुद्धि यज्ञ करने के बाद आज जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है.
उन्होंने राज्य सरकार और संबंधित विभाग से मंत्रालयिक संवर्ग के हितों की रक्षा करने और उनकी लंबे समय से चली आ रही जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की. उन्होंने सरकार से ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायकों का जॉब-चार्ट ग्राम विकास अधिकारी के समान अधिकार जारी करने, वित्तीय पारदर्शिता के लिए सिंगल ओटीपी की व्यवस्था समाप्त कर ''मेकर, चेकर और अप्रूवर'' की व्यवस्था लागू करने की मांग की.
इसके साथ ही पंचायत स्तरीय कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर संपूर्ण व्यवस्था लागू करने, जिससे पदनाम और मंत्रालयिक संवर्ग के पदों पर निर्णय लेकर उत्तराखंड पैटर्न को अपनाने, वित्त विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में मंत्रालयिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन कर कैडर के 56.01 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति (प्रमोशन) की व्यवस्था करने, अंतरजिला स्थानांतरण की व्यवस्था करने सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है.
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