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पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, कलेक्ट्रेट के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को भेजा संदेश

Rajasthan News: पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की ओर से कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी है. पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष कांतिलाल कटारा ने बताया कि पंचायतीराज के मंत्रालयिक कर्मचारी एक जून से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 19, 2026, 02:39 PM|Updated: Jun 19, 2026, 02:39 PM
पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, कलेक्ट्रेट के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को भेजा संदेश
Image Credit: Dungarpur News

Rajasthan News: पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की ओर से कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन 1 जून से जारी है. इधर अपने आंदोलन के तहत मंत्रालयिक कर्मचारियों ने आज डूंगरपुर जिले में कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के लिए जिला स्तरीय सद्बुद्धि यज्ञ किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया.

पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष कांतिलाल कटारा ने बताया कि पंचायतीराज के मंत्रालयिक कर्मचारी एक जून से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है. इधर आंदोलन के तहत कल ब्लॉक स्तर पर सद्बुद्धि यज्ञ करने के बाद आज जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है.

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उन्होंने राज्य सरकार और संबंधित विभाग से मंत्रालयिक संवर्ग के हितों की रक्षा करने और उनकी लंबे समय से चली आ रही जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की. उन्होंने सरकार से ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायकों का जॉब-चार्ट ग्राम विकास अधिकारी के समान अधिकार जारी करने, वित्तीय पारदर्शिता के लिए सिंगल ओटीपी की व्यवस्था समाप्त कर ''मेकर, चेकर और अप्रूवर'' की व्यवस्था लागू करने की मांग की.

इसके साथ ही पंचायत स्तरीय कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर संपूर्ण व्यवस्था लागू करने, जिससे पदनाम और मंत्रालयिक संवर्ग के पदों पर निर्णय लेकर उत्तराखंड पैटर्न को अपनाने, वित्त विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में मंत्रालयिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन कर कैडर के 56.01 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति (प्रमोशन) की व्यवस्था करने, अंतरजिला स्थानांतरण की व्यवस्था करने सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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