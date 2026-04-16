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झुंझुनूं के बिसाऊ में खेत से मिला हैंड ग्रेनेड, इलाके में मची अफरा-तफरी

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में बिसाऊ तहसील क्षेत्र के घांघू रोड स्थित जीवण का बास में एक खेत में पुराना जंग लगा हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया.

Edited byAman SinghReported byAshok kumar sharma
Published: Apr 16, 2026, 08:48 PM|Updated: Apr 16, 2026, 08:48 PM
झुंझुनूं के बिसाऊ में खेत से मिला हैंड ग्रेनेड, इलाके में मची अफरा-तफरी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बिसाऊ तहसील क्षेत्र के घांघू रोड स्थित जीवण का बास में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक खेत में पुराना जंग लगा हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना सामने आई. सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षा घेराबंदी में ले लिया. एहतियात के तौर पर लोगों को खेत के पास जाने से रोक दिया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते को सूचना दे दी है, ताकि ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया जा सके. प्रारंभिक जांच में यह ग्रेनेड काफी पुराना और जंग लगा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

जानकारी के अनुसार, घांघू रोड स्थित जीवण का बास में यह खेत नूरे खां चायल पुत्र ताजू खां का बताया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में सिकंदर पुत्र मुमताज खां कायमखानी निवासी जीवण का बास बुवाई का कार्य कर रहे हैं. उसी दौरान बाबू खां, मंगतू खां, उम्मेद खान, असलम खां, होशियार सिंह, अकरम, मुस्ताक, फौजी रहमान और सीताराम खेत में गेहूं की फसल की कटाई कर रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शी सिकंदर अली गांगियासर ने बताया कि पड़ोसी खेत में काम कर रहे मजदूरों को यह हैंड ग्रेनेड मिला, जिसे वे उनके पास लेकर आए। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी. मौके पर मौजूद रिटायर्ड फौजी खुशी मोहम्मद ने बताया कि यह हैंड ग्रेनेड काफी खतरनाक हो सकता है और विस्फोट की स्थिति में लगभग 9 मीटर तक नुकसान पहुंचा सकता है.

उन्होंने इसे करीब 10 साल पुराना बताया. खेत में काम कर रहे मजदूर मांगू खां ने बताया कि गेहूं की कटाई के दौरान पुल्ली के नीचे यह जंग लगा ग्रेनेड मिला. इसका वजन करीब 1 से 1.5 किलो और लंबाई लगभग 4 से 5 इंच बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह हैंड ग्रेनेड खेत में कैसे पहुंचा.

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