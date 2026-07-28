/PM श्री स्कूल में पढ़ने की जगह छात्रा लगा रही है झाड़ू, वायरल वीडियो ने खोल दी एजुकेशन सिस्टम की पोल

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के शिक्षा नगरी पिलानी स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वार्ड नंबर-2 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक छात्रा विद्यालय परिसर में कक्षा के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद सरकारी विद्यालयों में छात्रों से सफाई कार्य करवाने की व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ गई है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या विद्यार्थियों से इस तरह सफाई करवाना उचित है, जबकि विद्यालयों में सफाई के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए.

वीडियो बनाने पर शिक्षक और युवक के बीच हुई तीखी बहस

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वायरल वीडियो के अनुसार, जब एक युवक ने छात्रा से सफाई करवाए जाने का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो विद्यालय के कंप्यूटर अनुदेशक नवीन कुमार ने इसका विरोध किया. इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. वीडियो में युवक शिक्षक से सवाल करता है कि छात्रा से झाड़ू क्यों लगवाई जा रही है. जवाब में शिक्षक कहते सुनाई देते हैं, "यहां तो बच्चे ही सफाई करेंगे, सरकार से कह दो कि व्यवस्था करे."

इसके बाद युवक शिक्षक से पूछता है कि उन्हें किसी को बाहर निकालने का अधिकार किसने दिया और सरकारी विद्यालय को "अपना स्कूल" क्यों बताया जा रहा है. बहस के दौरान शिक्षक कई बार युवक को विद्यालय परिसर से बाहर जाने के लिए कहते हैं, जबकि युवक छात्रों से सफाई करवाने पर लगातार आपत्ति दर्ज कराता है. बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रहती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है.

शिक्षक के बयान ने बढ़ाया विवाद

वीडियो में शिक्षक का यह कथन कि "इस स्कूल में बच्चे ही सफाई करेंगे, सरकार व्यवस्था करे" अब विवाद का मुख्य कारण बन गया है. सोशल मीडिया पर कई लोग इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि विद्यालय में सफाई कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण शिक्षक मजबूरी जता रहे हैं, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि विद्यार्थियों से नियमित सफाई करवाना उचित नहीं है और इससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं.

सरकारी स्कूलों की सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल

यह वीडियो सामने आने के बाद सरकारी विद्यालयों में सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता, संसाधनों की कमी और व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि विद्यालयों में सफाईकर्मियों की नियुक्ति या नियमित व्यवस्था नहीं है तो इसका समाधान प्रशासन और शिक्षा विभाग को करना चाहिए. वहीं, बच्चों से झाड़ू लगवाने जैसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था की छवि पर भी असर डालती हैं.

विभागीय कार्रवाई पर टिकी निगाहें

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसकी व्यापक चर्चा हो रही है. शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक मामले में कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, वायरल वीडियो के बाद लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर क्या कदम उठाते हैं. यदि जांच में छात्रों से अनुचित तरीके से सफाई कार्य करवाने की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं और सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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