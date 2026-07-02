/सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

Jhunjhunu Gambling Raid: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मंडावा कस्बे में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा पदाधिकारी के बंद मकान में कथित रूप से संचालित हो रहे जुआघर का भंडाफोड़ किया है. मंडावा थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) की संयुक्त कार्रवाई में मौके से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ₹1,01,670 नकद, 52 ताश के पत्ते और तीन लग्जरी वाहन जब्त किए हैं. आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के साथ-साथ संगठित अपराध से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.



गुप्त सूचना के आधार पर दी गई दबिश

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मंडावा सीआई रामनारायण चोयल के अनुसार जिला स्पेशल टीम के प्रभारी हेमराज मीणा को सूचना मिली थी कि फतेहपुर बाईपास स्थित एक बंद मकान में पिछले कई दिनों से बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा है. सूचना के अनुसार यहां केवल मंडावा ही नहीं, बल्कि सीकर और चूरू जिलों से भी लोग लग्जरी गाड़ियों में पहुंचकर हजारों और लाखों रुपये के दांव लगाते थे. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त रूप से मकान पर दबिश दी.



कमरे के बीचों-बीच लगी थी नकदी की ढेरी

पुलिस जब मकान के अंदर पहुंची तो एक कमरे में आठ लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेलते मिले. कमरे के बीचों-बीच नकदी की ढेरी रखी हुई थी, जिसे जब्त कर गिनती की गई तो कुल ₹1,01,670 नकद बरामद हुए. मौके से जुआ खेलने में इस्तेमाल किए जा रहे 52 ताश के पत्ते भी बरामद किए गए. इसके अलावा एल्टो, ब्रेजा और निशान कंपनी की तीन लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया गया.



सीकर और चूरू के आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी सीकर और चूरू जिले के निवासी हैं. इनमें फतेहपुर, दातारामगढ़, सीकर सदर, दादिया तथा चूरू के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले लोग शामिल हैं. पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह जुआघर कब से संचालित हो रहा था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है.



संगठित अपराध के एंगल से भी जांच

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस मकान में कार्रवाई हुई, वह भाजपा नगर मंडल महामंत्री संजय परिहार का बंद मकान बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि मकान का उपयोग किसकी जानकारी और अनुमति से किया जा रहा था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के साथ संगठित अपराध से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

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