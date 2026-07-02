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सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

Jhunjhunu: झुंझुनूं जिले के मंडावा कस्बे में पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भाजपा पदाधिकारी के बंद मकान में संचालित कथित जुआघर का भंडाफोड़ किया. मौके से ₹1.01 लाख से अधिक नकद, 52 ताश के पत्ते और तीन लग्जरी वाहन जब्त किए गए. पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जुआ अधिनियम और संगठित अपराध से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है और जुआघर के संचालन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jul 02, 2026, 02:34 PM|Updated: Jul 02, 2026, 02:34 PM
सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा
Image Credit: ai generatedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu Gambling Raid: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मंडावा कस्बे में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा पदाधिकारी के बंद मकान में कथित रूप से संचालित हो रहे जुआघर का भंडाफोड़ किया है. मंडावा थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) की संयुक्त कार्रवाई में मौके से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ₹1,01,670 नकद, 52 ताश के पत्ते और तीन लग्जरी वाहन जब्त किए हैं. आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के साथ-साथ संगठित अपराध से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.


गुप्त सूचना के आधार पर दी गई दबिश

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मंडावा सीआई रामनारायण चोयल के अनुसार जिला स्पेशल टीम के प्रभारी हेमराज मीणा को सूचना मिली थी कि फतेहपुर बाईपास स्थित एक बंद मकान में पिछले कई दिनों से बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा है. सूचना के अनुसार यहां केवल मंडावा ही नहीं, बल्कि सीकर और चूरू जिलों से भी लोग लग्जरी गाड़ियों में पहुंचकर हजारों और लाखों रुपये के दांव लगाते थे. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त रूप से मकान पर दबिश दी.


कमरे के बीचों-बीच लगी थी नकदी की ढेरी

पुलिस जब मकान के अंदर पहुंची तो एक कमरे में आठ लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेलते मिले. कमरे के बीचों-बीच नकदी की ढेरी रखी हुई थी, जिसे जब्त कर गिनती की गई तो कुल ₹1,01,670 नकद बरामद हुए. मौके से जुआ खेलने में इस्तेमाल किए जा रहे 52 ताश के पत्ते भी बरामद किए गए. इसके अलावा एल्टो, ब्रेजा और निशान कंपनी की तीन लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया गया.


सीकर और चूरू के आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी सीकर और चूरू जिले के निवासी हैं. इनमें फतेहपुर, दातारामगढ़, सीकर सदर, दादिया तथा चूरू के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले लोग शामिल हैं. पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह जुआघर कब से संचालित हो रहा था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है.


संगठित अपराध के एंगल से भी जांच

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस मकान में कार्रवाई हुई, वह भाजपा नगर मंडल महामंत्री संजय परिहार का बंद मकान बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि मकान का उपयोग किसकी जानकारी और अनुमति से किया जा रहा था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के साथ संगठित अपराध से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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