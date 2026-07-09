/झुंझुनूं में नकली बाइक पिस्टन बेचने का भंडाफोड़, स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर छापा, संचालक को हिरासत में लिया

राज्य चुनें
Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे की झुंझुनूं रोड स्थित चुंगी नाका के पास एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस और कंपनी की टीम ने 63 संदिग्ध नकली बाइक पिस्टन जब्त किए हैं. मामले में दुकानदार को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है.
नकली पिस्टन बेचने के आरोप में दुकान पर छापा
जानकारी के अनुसार, ब्रांडेड वाहन कंपनियों के नाम पर नकली पिस्टन बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद कंपनी प्रतिनिधि रामचंद्र वर्मा और रामावतार मरोडिया के नेतृत्व में टीम ने पुलिस के साथ मिलकर अग्रवाल ब्रदर्स नामक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर छापा मारा. जांच के दौरान दुकान से एक नामी कंपनी के ब्रांड से मिलते-जुलते 63 पिस्टन बरामद किए गए.
कंपनी प्रतिनिधियों का आरोप है कि ये पिस्टन नकली है और संबंधित कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए बेचे जा रहे थे. इसी आधार पर सभी पिस्टनों को कॉपीराइट एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया.
दुकान संचालक पुलिस ने हिरासत में लिया
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दुकान संचालक आशुतोष अग्रवाल को हिरासत में लिया. उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. छापेमारी के दौरान नया बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलवीर चावला, एएसआई प्रताप सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा. पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा जब्त किए गए पिस्टनों की तकनीकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!