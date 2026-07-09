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झुंझुनूं में नकली बाइक पिस्टन बेचने का भंडाफोड़, स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर छापा, संचालक को हिरासत में लिया

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा में पुलिस और कंपनी की संयुक्त टीम ने एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर छापा मारकर 63 संदिग्ध नकली बाइक पिस्टन जब्त किए. कंपनी ने आरोप लगाया कि ये पिस्टन ब्रांडेड कंपनी के नाम पर कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए बेचे जा रहे थे. 

Source:ज़ी न्यूज़ डेस्क
Published: Jul 09, 2026, 06:32 PM|Updated: Jul 09, 2026, 06:32 PM
झुंझुनूं में नकली बाइक पिस्टन बेचने का भंडाफोड़, स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर छापा, संचालक को हिरासत में लिया

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे की झुंझुनूं रोड स्थित चुंगी नाका के पास एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस और कंपनी की टीम ने 63 संदिग्ध नकली बाइक पिस्टन जब्त किए हैं. मामले में दुकानदार को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है.

नकली पिस्टन बेचने के आरोप में दुकान पर छापा

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जानकारी के अनुसार, ब्रांडेड वाहन कंपनियों के नाम पर नकली पिस्टन बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद कंपनी प्रतिनिधि रामचंद्र वर्मा और रामावतार मरोडिया के नेतृत्व में टीम ने पुलिस के साथ मिलकर अग्रवाल ब्रदर्स नामक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर छापा मारा. जांच के दौरान दुकान से एक नामी कंपनी के ब्रांड से मिलते-जुलते 63 पिस्टन बरामद किए गए.

कंपनी प्रतिनिधियों का आरोप है कि ये पिस्टन नकली है और संबंधित कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए बेचे जा रहे थे. इसी आधार पर सभी पिस्टनों को कॉपीराइट एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया.

दुकान संचालक पुलिस ने हिरासत में लिया

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दुकान संचालक आशुतोष अग्रवाल को हिरासत में लिया. उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. छापेमारी के दौरान नया बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलवीर चावला, एएसआई प्रताप सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा. पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा जब्त किए गए पिस्टनों की तकनीकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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